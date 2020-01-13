В Карелии умер мужчина после отказа скорой выехать на вызов

После оптимизации в регионе не хватает врачей.

В поселке Шалговаара Медвежьегорского района Карелии умер 62-летний мужчина, к которому отказалась приехать скорая из райцентра. Как рассказали «Новой» родственники покойного, он страдал сахарным диабетом, а утром резко почувствовал себя плохо — не смог встать с кровати.

«Вызвали скорую, но в поселке нет своей больницы, а после того, как фельдшер вышла на пенсию, медиков вообще нет. Скорая находится в соседнем селе Паданы, и работает одна машина на четыре поселка. Сегодня машина эта уехала на другой вызов в соседнее село, а так как мобильной связи нет, им не смогли дозвониться», — пояснили в семье покойного.

Сын мужчины позвонил в районную больницу, в Медвежьегорск, но оператор на линии отказался высылать машину, так как на бумаге скорая есть в соседнем селе. «На мои просьбы и мольбы оператор просто положила трубку», — рассказал сын мужчины. Через два часа пациент умер.

В Карелии идет оптимизация здравоохранения уже несколько лет. Прошлой осенью сотрудники скорой помощи в Петрозаводске объявили итальянскую забастовку, выступая против переработок, низких зарплат и низкой укомплектованности бригад.

Татьяна Брицкая

собкор в Заполярье

Источник: Новая газета

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Последнее: После оптимизации в регионе не хватает врачей. В поселке Шалговаара Медвежьегорского района Карелии умер 62-летний мужчина, к которому отказалась приехать скорая из райцентра. Как рассказали «Новой» родственники покойного, он страдал сахарным диабетом, а утром резко почувствовал себя плохо — не смог встать с кровати. «Вызвали скорую, но в поселке нет своей больницы, а после того, как […]