В РФ подорожали практически все автомобили Skoda

13.01.2020, 5:04, Разное

В январе, как и ожидалось, наблюдается повышение стоимости практически всех автомобилей на территории РФ. Исключениями не стали и модели чешской Skoda, машины которой (за исключением Octavia) прибавили в цене 8 – 245 тысяч рублей. Об этом рассказали российские эксперты после детального мониторинга отечественного рынка.
Версии Skoda Rapid подорожали в среднем на 8-33 тысячи рублей. Таким образом, теперь транспортное средство можно приобрести за 830 тысяч – 1,17 миллиона рублей. Универсал Octavia Combi стал дороже на 168-170 тысяч рублей. Теперь версии Ambition и Style оценены в 1,94 и 2,05 миллиона рублей соответственно. Более дорогостоящие модели вроде Superb и Combi теперь предлагаются на 176-180 тысяч рублей дороже.
Первую машину сейчас можно приобрести за 2,28-2,87 миллиона рублей, вторую – 2,4-2,92 миллиона рублей.

Skoda Kodiaq подорожала больше всего – 145-245 тысяч рублей. На сегодняшний день стоимость комплектаций варьируется от 2,92 до 3,2 миллиона рублей, подытожили эксперты.



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Последнее: В январе, как и ожидалось, наблюдается повышение стоимости практически всех автомобилей на территории РФ. Исключениями не стали и модели чешской Skoda, машины которой (за исключением Octavia) прибавили в цене 8 – 245 тысяч рублей. Об этом рассказали российские эксперты после детального мониторинга отечественного рынка. Версии Skoda Rapid подорожали в среднем на 8-33 тысячи рублей. Таким […]

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