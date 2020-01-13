Мнение: Погибшие в Кандагаре

Военные инженеры Маклахлан и Виллалон из 3-й бригады 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США убитые вчера в афганской провинции Кандагар во время подрыва талибами СВУ при прохождении колонны американских войск.
На страничке дивизии указано, что погибшие "воплощали в себе лучшие американские ценности".
Кроме этих двоих, еще два инженера из 3-й бригады получили ранения средней степени тяжести.
Пора снова звать талибов в Кэмп-Дэвид.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Военные инженеры Маклахлан и Виллалон из 3-й бригады 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США убитые вчера в афганской провинции Кандагар во время подрыва талибами СВУ при прохождении колонны американских войск.На страничке дивизии указано, что погибшие "воплощали в себе лучшие американские ценности".Кроме этих двоих, еще два инженера из 3-й бригады получили ранения средней степени тяжести.Пора снова звать […]
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