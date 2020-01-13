Мнение: Погибшие в Кандагаре

13.01.2020, 4:57, Разное


Военные инженеры Маклахлан и Виллалон из 3-й бригады 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США убитые вчера в афганской провинции Кандагар во время подрыва талибами СВУ при прохождении колонны американских войск.
На страничке дивизии указано, что погибшие "воплощали в себе лучшие американские ценности".
Кроме этих двоих, еще два инженера из 3-й бригады получили ранения средней степени тяжести.
Пора снова звать талибов в Кэмп-Дэвид.

Источник: Colonel Cassad



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Военные инженеры Маклахлан и Виллалон из 3-й бригады 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США убитые вчера в афганской провинции Кандагар во время подрыва талибами СВУ при прохождении колонны американских войск.На страничке дивизии указано, что погибшие "воплощали в себе лучшие американские ценности".Кроме этих двоих, еще два инженера из 3-й бригады получили ранения средней степени тяжести.Пора снова звать […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика