Мнение: Погибшие в Кандагаре





Военные инженеры Маклахлан и Виллалон из 3-й бригады 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США убитые вчера в афганской провинции Кандагар во время подрыва талибами СВУ при прохождении колонны американских войск.

На страничке дивизии указано, что погибшие "воплощали в себе лучшие американские ценности".

Кроме этих двоих, еще два инженера из 3-й бригады получили ранения средней степени тяжести.

Пора снова звать талибов в Кэмп-Дэвид.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Военные инженеры Маклахлан и Виллалон из 3-й бригады 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США убитые вчера в афганской провинции Кандагар во время подрыва талибами СВУ при прохождении колонны американских войск.На страничке дивизии указано, что погибшие "воплощали в себе лучшие американские ценности".Кроме этих двоих, еще два инженера из 3-й бригады получили ранения средней степени тяжести.Пора снова звать […]