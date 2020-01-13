Мнение: Сравнение Налогов России и США

О, еще одно весьма креативное видео! Все-таки атака не сверхцентрализованную систему управления в РФ (в том числе и налоговую систему) потихоньку развивается. Видео немного занудное, однако цель у него, на самом деле, вовсе не тупо «просветительская» (типа «давайте расскажем скучающему обывателю об очередных диковинах»), а реально политическая: в нем, не много не мало, рассказывают простыми словами, почему американская налоговая система ЛУЧШЕ. Ответ вас удивит: не потому, что сами налоги собирать или считать проще или удобнее (спойлер — нет, не проще, а наоборот — сложнее), а потому, что лучше, понятнее и прозрачнее система управления, которую обслуживает американская налоговая система.

Цитата из начала видео: «Вы поймете, почему в России за МКАДом жизни нет и не может быть».

Цитата из конца видео: «Причина богатства Москвы имеет не рыночную природу, а силовую».

Источник: Размышления вольного социолога

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