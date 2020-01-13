France 24 — Иран признал вину за сбитый Boeing — теперь протестующие требуют отставки аятоллы

13.01.2020, 4:21, Новости дня

После того, как Корпус Стражей Исламской революции взял на себя ответственность за сбитый украинский самолёт, жители Ирана вышли на улицы с призывами к отставке руководства страны, передаёт France 24. Многие не скрывают своего разочарования в правительстве страны и огорчения от того, что оно не сразу признало свою ошибку.

Акция памяти погибших переросла в демонстрацию. Перед университетом в центре Тегерана сотни студентов скандируют антиправительственные лозунги. Они призывают Высшего руководителя Али Хаменеи подать в отставку. Причина их негодования — ответственность Ирана за крушение украинского самолёта в среду. 86 из 176 погибших имели иранское гражданство.

ПРОХОЖАЯ: Мы здесь из-за неэффективности и некомпетентности некоторых личностей. 

Редкий случай в иранской политике: Стражи Исламской революции принесли свои извинения, но некоторые граждане рассказали о своём разочаровании в правительстве. 

ПРОХОЖИЙ 1: Я так огорчён. Мне бы хотелось, чтобы они признали свою вину с самого начала. Когда США сбили иранский самолёт в Персидском заливе, они сразу же взяли на себя ответственность.

ПРОХОЖИЙ 2: Совершенно нормально, что люди огорчаются, когда об этом узнают. Мне кажется, им следовало нас об этом проинформировать раньше. Все знали, что была выпущена ракета.

Дональд Трамп выразил свою поддержку демонстрантам в Twitter и предупредил иранский режим, что новое массовое убийство мирных протестующих недопустимо. Здесь он ссылается на подавление протестного движения в ноябре прошлого года, в результате которого, согласно Amnesty International, погибли сотни человек.

Дата выхода в эфир 12 января 2020 года. 



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