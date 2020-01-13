Анна Михалкова хранит молчание после ситуации с выпавшей из окна квартиры девушки сына Ксении Пунтус

О выпавшей из окна 3-го этажа квартиры модели продолжает говорить пресса. Поклонники Анны Михалковой считают, что она должна прокомментировать ситуацию с девушкой сына, но актриса хранит молчание.

По слухам, апартаменты принадлежат семье 19-летнего наследника знаменитости Андрея Быкова. Михалкова принципиально отказалась комментировать инцидент и не стала объяснять, виноват ли в этом ее сын. Возможно, она хранит молчание в интересах следствия, что злит публику в соцсетях. По мнению многих, артистка должна выразить поддержку пострадавшей. Вместо этого звезда российского кинематографа закрыла комментарии в Instagram, а ее наследник удалил аккаунты в интернете.

На данный момент девушка молодого человека находится в медицинском учреждении с многочисленными травмами. Подруга модели Алеся Кафельникова заявила, что после произошедшего она ничего не помнит. По предварительной информации, наследник Михалковой на момент случившегося крепко спал. Случайный прохожий увидел модель, которая несколько часов пролежала на земле после падения из окна квартиры.

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Последнее: О выпавшей из окна 3-го этажа квартиры модели продолжает говорить пресса. Поклонники Анны Михалковой считают, что она должна прокомментировать ситуацию с девушкой сына, но актриса хранит молчание. По слухам, апартаменты принадлежат семье 19-летнего наследника знаменитости Андрея Быкова. Михалкова принципиально отказалась комментировать инцидент и не стала объяснять, виноват ли в этом ее сын. Возможно, она хранит […]