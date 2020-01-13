США потребовали от Китая прекращения закупок иранской нефти

13.01.2020, 3:58, Новости дня

Власти Соединенных Штатов проводят консультации с официальными лицами Китая с целью прекращения поставок нефти из Ирана в КНР, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

По словам главы Минфина США, благодаря санкциям Вашингтон уже уменьшил доходы Ирана от продажи нефти «вероятно, более чем на 95%». При этом, по данным Мнучина, в настоящее время значительная часть оставшегося экспорта нефти из Ирана приходится на Китай, передает ТАСС.

«Я встречался с китайскими официальными лицами. Они направляли делегацию, чтобы встретиться и обсудить это с нами и с представителями Госдепартамента», – сообщил Мнучин в эфире телеканала Fox News.

По его словам, китайские государственные компании больше не покупают иранскую нефть. Как отметил Мнучин, США «находятся в тесном взаимодействии» с официальными лицами Китая с тем, чтобы добиться полного прекращения указанных поставок в страну.

Мнучин напомнил, что США ранее ввели санкции против ряда китайских фирм, занимавшихся транспортировкой иранской нефти.

Напомним, в прошлую среду нефть резко подорожала в свете ударов Ирана по базам США в Ираке. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кто заработает на конфликте США и Ирана.



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Последнее: Власти Соединенных Штатов проводят консультации с официальными лицами Китая с целью прекращения поставок нефти из Ирана в КНР, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин. По словам главы Минфина США, благодаря санкциям Вашингтон уже уменьшил доходы Ирана от продажи нефти «вероятно, более чем на 95%». При этом, по данным Мнучина, в настоящее время значительная часть оставшегося […]

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