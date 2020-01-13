Мнение: Хафтар и Саррадж встретятся в Москве

Внезапно.

После провала попыток посредничества Италии, договоренности Эрдогана и Путина о перемирии в Ливии, договоренности Меркель и Путина о создании в Берлине переговорной площадки для остановки войны в Ливии, переговоры между Хафтаром и Сарраджем пройдут в Москве. Обсуждать будут полноценное перемирие, которое может положить конец кровопролитным боевым действиям, куда на днях уже втянулась и Турция.

Пока что в Ливии объявлено о временном перемирии с 10 часов вечера в воскресенье. Перемирие формально подтвердили и представители ПНС и представители ЛНА, хотя де-факто оно сейчас и не соблюдается в полной мере.

Как сообщает ряд источников, Хафтар прибыл в Москву.

Кроме российских представителей и ливийских деятелей, ожидается приезд в Москву министра иностранных дел Турции Чавушоглу, шефа военной разведки Хакана Фидана и министра обороны Хулуси Акара, которые привезут с собой Сарраджа. Уже хорошо известно, как только это троица едет в Москву, значит на носу очередной взаимовыгодный договорняк вроде тех, которые оформляются в Северной Сирии.

Если перемирие будет заключено, оно переведет Россию на роль главного посредника в ливийской войне и главного миротворца (а как мы знаем из заявлений Путина, ЧВК там действуют отдельно от российского правительства), что откроет для нее достаточно широкие возможности для влияния на будущее Ливии безотносительно того, как будет продолжаться борьба Хафтара с Сарраджем. Остальные спонсоры сторон окажутся в догоняющем положении. Разумеется, такой договор усиливает и роль Турции, которая может из "агрессора, которому объявили джихад" превратиться в одного из гарантов мирного процесса (знакомая по Сирии ситуация). Сегодня увидим, насколько преодолимы противоречия враждующих группировок.

Как представляется, единственный разумный выход для Ливии, это проведение после прекращения войны всеобщих выборов, на которых должна победить не столь скомпроментированная фигура как Саррадж или Хафтар. Например Сейф Каддафи.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Внезапно.После провала попыток посредничества Италии, договоренности Эрдогана и Путина о перемирии в Ливии, договоренности Меркель и Путина о создании в Берлине переговорной площадки для остановки войны в Ливии, переговоры между Хафтаром и Сарраджем пройдут в Москве. Обсуждать будут полноценное перемирие, которое может положить конец кровопролитным боевым действиям, куда на днях уже втянулась и Турция.Пока что […]