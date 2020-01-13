Мнение: Послесловие

Тема гибели украинского самолета в Иране потеряла свою остроту, но не закончилась. Появляются дополнения и новые подробности.

Во-первых, озвучена сумма компенсаций, которые будут выплачены родственникам погибших украинцев. Это 8,5 тысяч долларов за каждого погибшего. Мягко говоря, сумма даже не мизерная, а откровенно издевательская. Тогда уж проще самим родственникам погибших скинуться и заплатить Ирану за беспокойство, которое ему причинили погибшие. Ракеты, которыми убили их родных, стоят точно дороже.

Во-вторых, озвучено, почему вообще небо над Тегераном не было закрыто. Всё предельно банально — КСИР просто прикрывался гражданскими самолетами в ожидании ответного удара США, рассчитывая на жертвы, которые могли бы быть при массированном американском ударе:

Вполне нормальная логика убийц. "Наши солдаты будут стоять за спинами женщин и детей. Не впереди них, а сзади" ©. Неудивительно, что Иран считается союзником Кремля. Логика одна и та же. Одни и те же людоеды. Меню слегка отличается, но вкусы совпадают полностью.

Протесты, которые второй день происходят в Иране, и которые начались со стихийных траурных мероприятий после заявления Роухани, в котором он признал ответственность Ирана, приносят новые жертвы. Убиты за два дня по меньшей мере 7 человек, около 20 ранены. Полиция применяет не резиновые пули, а настоящее огнестрельное оружие. Впрочем, полиция это или боевики КСИР, сказать сложно. Сулеймани должен быть доволен — жертвоприношения обильны.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Тема гибели украинского самолета в Иране потеряла свою остроту, но не закончилась. Появляются дополнения и новые подробности. Во-первых, озвучена сумма компенсаций, которые будут выплачены родственникам погибших украинцев. Это 8,5 тысяч долларов за каждого погибшего. Мягко говоря, сумма даже не мизерная, а откровенно издевательская. Тогда уж проще самим родственникам погибших скинуться и заплатить Ирану за беспокойство, […]