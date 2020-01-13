Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

13.01.2020, 3:12, Новости дня

Ортопед-травматолог Константин Терновой прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.

По словам врача, травмы, полученные моделью, характерны для падения с третьего-четвертого этажа, передает РИА «Новости».

«Скорее всего, приземление пришлось на одну ногу, после чего нога вбивается в таз, ломается таз, дальше пациент падает на бок. Здесь могут быть переломы ребер и ушиб легкого, и третья точка «приложения» – он бьется головой о поверхность и получает сотрясение головного мозга с потерей памяти. Это достаточно часто происходит», – предположил травматолог в беседе с «Пятым каналом».

Терновой добавил, что люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, зачастую хотят подышать свежим воздухом, из-за чего могут выпасть из окна.

Ранее сообщалось, что Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы после того, как пришла в гости к внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову. Девушку под окнами обнаружил дворник. Сам Баков, как сообщалось, узнал о произошедшем только на утро.

Сейчас девушка в реанимации. По информации близких модели, ее состояние оценивается как тяжелое, но она находится в сознании.



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