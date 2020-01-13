«Пусть мальчики учатся»: Алена Водонаева водит 9-летнего сына на курсы режиссуры

Алёна Водонаева придерживается мнения, что у ребенка не должно быть лишнего времени. Телеведущая пояснила подписчикам в Instagram, что ее 9-летний сын посещает курсы режиссуры.

Модель довольно часто поднимает на своей странице тему воспитания наследника, который появился в браке с предпринимателем Алексеем Малакеевым. Несмотря на развод супругов, они до сих пор поддерживают дружеские отношения, а звездная мать часто отпускает к бывшему мужу сына Богдана.

Недавно Алёна Водонаева пояснила фолловерам, что мальчик вернулся домой после очередного визита к отцу. Знаменитость сопроводила публикацию трогательным семейным фото, а в подписи отметила, что теперь у школьника начинается учеба. Затем актриса снова заговорила о важности образования и поделилась графиком мальчика, который с прошлого года учится дома. Как заявила родительница, чтобы ребенок не превратился в «Маугли», у него не должно быть свободного времени.

«Фильмы, мультики, путешествия, общение с друзьями и братьями ( у Бо их 5 штук!) и личные дела это все тоже есть», — высказалась Водонаева. Однако в жизни 9-летнего наследника также присутствуют репетитор, бассейн, занятия по каллиграфии, английскому и другие образовательные мероприятия. Телеведущая добавила, что еще ее ребенок ходит на курсы режиссуры, уроки архитектуры и черчения.

По словам светской львицы, иногда ее критикуют за такие методы воспитания, но она советует людям уделять внимание собственным детям. «А я сама разберусь, как мне своего мужчину воспитывать», — отметила знаменитость.

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