Le Monde — Иран уже выиграл в «иракской войне» против США

Развязав конфликт с Соединёнными Штатами после обстрела американской военной базы в Ираке, Тегеран за 12 дней смог добиться уверенной победы при бездействии Вашингтона, считает Le Monde. В отсутствии последовательной стратегии на Ближнем Востоке администрация Трампа признала своё поражение, а убийство генерала Сулеймани только сплотило жителей двух стран перед лицом американского вмешательства.



Reuters

Под контролем Соединённых Штатов в Ираке остаются только отдельные базы, на которые они даже позволяют нападать при условии, что не будет человеческих жертв, пишет Le Monde. Французская газета проанализировала, как ирано-американский конфликт на территории Ирака во время новогодних каникулов завершился безоговорочной победой Тегерана.

Как рассказывает издание, 27 декабря Иран смог нанести серию ракетных ударов по американским базам без какой-либо ответной реакции со стороны Вашингтона. Атака прошла без жертв (среди военных. — ИноТВ), но важнее то, что этим бездействием администрация Трампа признавала своё поражение: Белый Дом, загнанный в ловушку в Ираке с перевесом сил в пользу Ирана, мог бы вернуть контроль только в случае роста напряжения в регионе, но тогда потенциальным военным успехам сопутствовали бы катастрофические политико-экономические последствия. Иран достиг победы — теперь важно извлечь из неё урок.

Эта «иракская война» продлилась всего 12 дней и унесла только 40 жизней, однако закрепила новую геополитическую реальность: американское вмешетельство на Ближнем Востоке без местных посредников заранее проигрывает власти Ирана, который методично внедрял свои сети влияния, прежде всего в Ираке. Конфликт начался 27 декабря с иранской атаки на базу в Киркуке, где погиб американский переводчик, и завершился ракетным обстрелом с территории Ирана двух баз США к востоку от Багдада и в иранском Курдистане. В промежутке Тегеран и его сторонники понесли самые тяжёлые потери: 25 военных было убито в результате американских ударов 29 декабря, нападении на посольство США в Багдаде и налёте на Багдад по приказу Вашингтона, в котором погиб генерал генерал Сулеймани и девять его сослуживцев.

С помощью убийства командующего спецподразделением Корпуса Стражей Исламской революции Пентагон намеревался «восстановить политику сдерживания» Тегерана, однако, как не устаёт повторять иранская пропаганда, мёртвый Сулеймани оказался опаснее, чем живой. Его место быстро занял уже опытный преемник, а смерть от руки «великого сатаны» (прозвище США в Иране. — ИноТВ) заглушила диссидентское движение в Иране и Ираке, несмотря на недавнее подавление демонстраций. Восстановление единства шиитов (по крайней мере внешнее) перед лицом США представляет собой огромное достижение для режима аятоллы, чья региональная стратегия осенью была подорвана народными протестами.

Кроме того, 5 января парламент Ирака единодушно проголосовал за изгнание американских войск из страны, и теперь все 5 тыс. солдат являются потенциальными заложниками нового обострения отношений с Ираном, отмечает издание. Тем не менее, Соединённые Штаты реагируют только в ответ на атаки против граждан своей страны или своих интересов (смерть подрядчика в Киркуке или нападение на посольство), что демонстрирует всему миру полное отсутствие стратегической перспективы. Это далеко не новость, потому что Вашингтон с давних пор отказывается признавать вопрос Ирака конечной целью: Джордж Буш своим вторжением и оккупацией в 2003 году тщетно пытался создать проамериканскый Ближний Восток, Барак Обама в 2014 году заключил с Ираком союз против ИГИЛ* и защищал армию Сулеймани с воздуха, а Дональд Трамп видел в Ираке только сцену для своего противостояния с Ираном и теперь выступает с совершенно контпродуктивными угрозами в адрес Багдада.

В отличие от США, Иран в Ираке выработал систематическую и долгосрочную стратегию в три этапа: нейтрализация военной угрозы в Ираке, усиление проиранских войск в области безопасности и политики, а также внедрение в иракские организации, в том числе в святом шиитском городе Ан-Наджаф. Эта стратегия уже приносит свои плоды, вытесняя американских военных в ожидании их окончательного ухода из-за крайне нестабильного положения. Хотя в этом случае не будет кадров эвакуации вертолётов, как в Сайгоне в 1975 году, но, тем не менее, унижение будет не менее сильным.

Как пишет в заключение Le Monde, хозяин Белого Дома может сколько угодно изрыгать свои твиты — Америка однозначно проиграла эту «двенадцатидневную войну» с Ираном.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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