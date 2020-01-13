Наука: Пчелы как нейроны: учёные сравнили поведение колонии пчёл с работой мозга

Исследователи из университета Шеффилда в Великобритании выяснили, что поведение пчёл в колонии подчиняется тем же правилам, что и работа нейронов в человеческом мозге.
Учёные рассмотрели колонию пчёл, которые собираются строить улей, как суперорганизм – социальную единицу, состоящую из множества организмов, имеющих разделение труда (в т. ч. как муравьи и термиты). Более ранние исследования показали, что мозг людей и других животных в своей работе подчиняется определённым законам, за исключением некоторых нейронов.
В частности, закон Пьерона гласит, что мозг быстрее выбирает один из двух хороших вариантов, чем один из двух плохих. Закон Хика подразумевает, что количество информации, которая поступает в мозг человека, влияет на время, которое она тратит на принятие решения – чем сложнее решение, тем больше времени необходимо для его принятия. А согласно закону Вебера-Фехнера, интенсивность ощущения чего-либо прямо пропорциональна логарифму интенсивности раздражителя, иными словами, существует линейная зависимость между качеством вариантов и минимальной разницей между ними.
Создав математическую модель действий пчёл, выбирающих место для улья, учёные изучили её и установили, что, по-видимому, суперорганизмы в своей работе подчиняются аналогичным законам. Так, при выборе между двумя хорошими и удобными местами для улья пчёлы принимали решение быстрее, чем выбирая между менее подходящими. Чем больше альтернатив было у пчёл, тем больше времени уходило у них на принятие решения. И, наконец, было установлено, что колония пчёл действует в соответствии с законом Вебера-Фехнера – наблюдалась линейная зависимость между разницей в качестве ульев и их средним качеством.
«Это исследование предполагает, что колонии пчёл похожи на целые организмы. Учитывая это, можно проследить параллели между пчёлами в колонии и нейронами мозга, что поможет нам понять и определить общие механизмы, лежащие в основе психофизических законов. В конечном итоге это может привести к лучшему пониманию человеческого мозга. Поиск сходств между колонией пчёл и нейронами мозга полезен, потому что изучать поведение пчёл проще, чем нейроны во время принятия решения», — отмечает доктор Андреаджованни Рейна, автор работы.
Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: О выпавшей из окна 3-го этажа квартиры модели продолжает говорить пресса. Поклонники Анны Михалковой считают, что она должна прокомментировать ситуацию с девушкой сына, но актриса хранит молчание. По слухам, апартаменты принадлежат семье 19-летнего наследника знаменитости Андрея Быкова. Михалкова принципиально отказалась комментировать инцидент и не стала объяснять, виноват ли в этом ее сын. Возможно, она хранит […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Весёлые картинки #23 / 8 декабря
- «Никакой Украины нам не надо»: Что думают жители «ЛДНР» о заявлениях Путина и Зеленского в Париже / 17 декабря
- «Может и рухнуть»: сделано заявление об импичменте Трампа / 19 декабря
- «Не провоцировать чилийские события»: / 26 ноября
- Ольга Бузова перестала скрывать роман с блогером Давидом Манукяном / 29 декабря
- Елена Летучая показала горячие снимки в «голом» купальнике на Мальдивах / 4 декабря
- Мнение: Открыт газопровод «Сила Сибири» / 3 декабря
- Мнение: У сталинских террористов руки в крови немецких генералов / 26 декабря