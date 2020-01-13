Наука: Пчелы как нейроны: учёные сравнили поведение колонии пчёл с работой мозга

13.01.2020, 3:00, Разное

Исследователи из университета Шеффилда в Великобритании выяснили, что поведение пчёл в колонии подчиняется тем же правилам, что и работа нейронов в человеческом мозге.

Учёные рассмотрели колонию пчёл, которые собираются строить улей, как суперорганизм – социальную единицу, состоящую из множества организмов, имеющих разделение труда (в т. ч. как муравьи и термиты). Более ранние исследования показали, что мозг людей и других животных в своей работе подчиняется определённым законам, за исключением некоторых нейронов.

В частности, закон Пьерона гласит, что мозг быстрее выбирает один из двух хороших вариантов, чем один из двух плохих. Закон Хика подразумевает, что количество информации, которая поступает в мозг человека, влияет на время, которое она тратит на принятие решения – чем сложнее решение, тем больше времени необходимо для его принятия. А согласно закону Вебера-Фехнера, интенсивность ощущения чего-либо прямо пропорциональна логарифму интенсивности раздражителя, иными словами, существует линейная зависимость между качеством вариантов и минимальной разницей между ними.

Создав математическую модель действий пчёл, выбирающих место для улья, учёные изучили её и установили, что, по-видимому, суперорганизмы в своей работе подчиняются аналогичным законам. Так, при выборе между двумя хорошими и удобными местами для улья пчёлы принимали решение быстрее, чем выбирая между менее подходящими. Чем больше альтернатив было у пчёл, тем больше времени уходило у них на принятие решения. И, наконец, было установлено, что колония пчёл действует в соответствии с законом Вебера-Фехнера – наблюдалась линейная зависимость между разницей в качестве ульев и их средним качеством.

«Это исследование предполагает, что колонии пчёл похожи на целые организмы. Учитывая это, можно проследить параллели между пчёлами в колонии и нейронами мозга, что поможет нам понять и определить общие механизмы, лежащие в основе психофизических законов. В конечном итоге это может привести к лучшему пониманию человеческого мозга. Поиск сходств между колонией пчёл и нейронами мозга полезен, потому что изучать поведение пчёл проще, чем нейроны во время принятия решения», — отмечает доктор Андреаджованни Рейна, автор работы.
Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.



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