Наука: Риск сахарного диабета в супружеских парах — один на двоих

Если вы страдаете ожирением, то, возможно, следует показать врачу и своего супруга. Дело в том, что ученые из Копенгагенского университета и университета Орхуса в новом исследовании обнаружили связь между индексом массы тела (ИМТ) одного супруга и риском развития диабета 2 типа у другого.

«Мы обнаружили, что можно предсказать риск развития диабета 2 типа на основании ИМТ партнера. Это значит, что можно определить, подвержен ли человек повышенному риску развития диабета на основе ИМТ партнера», — говорит Дженни Нильсен (Jannie Nielsen), автор исследования, опубликованного недавно в научном журнале Diabetologia.

Были проанализированы данные исследования 3649 мужчин и 3478 женщин, проводившегося в Великобритании, где, по оценкам, у пяти миллионов человек наблюдается повышенный риск развития диабета.

В глобальном же масштабе, по данным ВОЗ, 422 миллиона человек страдают от диабета, а 1,5 миллиона смертей вызваны этой болезнью.

Разница между мужчинами и женщинами

Из других исследований ученые узнали, что супруги часто схожи, в том, что касается массы тела, так как люди склонны выбирать себе подобного супруга или супругу. Кроме того, зачастую они питаются одинаковым образом и занимаются физическими упражнениями совместно, если вместе живут.

Таким образом, исследователи также изучили следующий вопрос: является ли повышенный риск развития диабета 2 типа у полной женщины результатом только ее собственного веса? И здесь исследователи обнаружили определенное различие между двумя полами.

У женщин обычно не было повышенного риска развития диабета 2 типа, как следствия определенного ИМТ ее мужа. Однако у мужчин как раз часто наблюдался повышенный риск развития диабета, как следствие ИМТ супруги.

У мужчины, ИМТ жены которого был 30 кг/м2, риск развития диабета были на 21% выше, чем у мужчины, ИМТ жены которого составлял 25 кг/м2, независимо от собственного ИМТ этого мужчины.

Исследователи не изучали вопрос, почему только у мужчин в данном случае наблюдается такой повышенный риск развития диабета. Однако у них есть теория, которая говорит, что все дело в том, кто занимается хозяйством в доме.

«Мы считаем, что это происходит потому, что именно женщины обычно решают, что поесть дома. Иными словами, женщины оказывают большее влияние на диетические привычки своих супругов», — объясняет Дженни Нильсен, ссылаясь также на американское исследование, показавшее, что женщины чаще, чем мужчины, ответственны за приготовление пищи дома и покупки продуктов.

Важно, как можно раньше обнаружить диабет

Диабет может вызвать серьезные осложнения и последствия, в том числе расстройство работы сердца, почек и глаз. По данным Датской ассоциации диабета (Danish Diabetes Association), 35% пациентов сталкиваются с такими осложнениями уже к тому моменту, когда им поставили диагноз, поэтому крайне важно, обнаружить диабет, как можно раньше.

«Чем раньше обнаружено заболевание, тем выше вероятность успешной профилактики и лечения. Мы знаем, что диабет 2 типа можно предотвратить или отсрочить его развитие, сократив тем самым количество лет, которые пациент должен прожить с этим заболеванием. Аналогичным образом и сопутствующие осложнения можно отсрочить во времени благодаря раннему обнаружению», — говорит Дженни Нильсен.

Если диабет 2 типа обнаружен на ранней стадии, то еще можно отложить курс лечения, а вместо этого пациент может попытаться изменить свой образа жизни, например, начать соблюдать здоровую диету и делать физические упражнения.

Основываясь на данных исследования, Дженни Нильсен считает, что диабет 2 типа можно обнаружить раньше, если изменить сам подход к заболеванию.

«Наш подход к диабету 2 типа должен фокусироваться не на личности, а на семье в целом. Если у женщины повышенный риск развития диабета, то существует большая вероятность, что и у ее мужа тоже», — утверждает Дженни Нильсен.

«Мы знаем, что мужчины менее склонны ходить по врачам, поэтому, если женщина приходит к врачу и у нее обнаруживается повышенный риск развития диабета 2 типа, то врачу следует попросить ее привести на прием в следующий раз и своего мужа», — говорит Дженни Нильсен.

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