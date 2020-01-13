Мнение: Дамский роман против Росгвардии

Сериал «Эпидемия», (который так перепугал церберов кровавого режима, что они открыто подвергли его цензуре в декабре прошлого года), я пока так и не посмотрел — руки не дошли (хотя и много читал о нем отзывов в интернете). Но я сделал больше — купил и прочитал книжку «Вонгозеро» авторства некой Яны Вагнер, то есть — первооснову нашумевшего сериала. И в свете моих новых знаний вся история с цензурой становится еще более интригующей!

Сразу скажу — книжка мне понравилась. Очень, я бы сказал, атмосферно сделано, авторша явно умеет писать, владеет словом и т.д. Однако главный прикол, который бросается в глаза на фоне нынешнего скандала — то, что книга Яны Вагнер написана вообще В ДРУГОМ ЖАНРЕ! Что такое «Эпидемия»? Даже по имеющимся у меня скудным сведениям о нем (видел кусок первой серии и много читал о «запрещенной» пятой серии) могу уверенно сказать, что «Эпидемия» — это явный постапокалипсис с политическим злободневным подтекстом, то есть модная нынче абсолютно мужская проза. В то время как «Вонгозеро» — это в своей основе классический «женский роман». Взаимоотношения двух женщин, одна из которых «действующая», а другая — «бывшая» одного и того же мужчины — вот что находится в фокусе внимания Яны Вагнер, вот что ее по-настоящему интересует. То есть, если совсем проще — извечный бабий вопрос: «Как делить мужика?» Вопрос извечный (почти) без всякого юмора, поскольку он реально сложный и точного ответа не имеет.

Все же остальное в «Вонгозере» — смертельная эпидемия, гибель человечества, неплохой экшн, хорошо продуманная «роуд-стори», не слишком отчетливо, но все-таки более-менее прописанные второстепенные персонажи — это просто антураж, придуманный Яной для того, чтобы тщательнее и с разных сторон показать то, что ее более всего интересует. А именно — как вообще общаться с «бывшей»? Какие чувства при этом возникают? Что делать, если бывшая агрессивна? Как относиться к ребенку «бывшей» и одновременно ЕГО, особенно если уже есть свой ребенок?

Собственно, автору было необходимо как можно ближе столкнуть себя нынешнюю и его бывшую, заставить существовать вместе — такой немного махохистский мысленный эксперимент; но интересный. Ну а если ради такого эксперимента пришлось мысленно извести под корень все человечество (!)… ну, это ничего, издержки производства. Женщины, как известно, вообще гораздо менее сентиментальны, чем мужчины.

Внимательный охотник за новостями здесь спросит с недоумением: позвольте! Но если это все такой, как вы говорите, переживательный дамский роман из серии «Она, Она и ОН» — откуда ж там тогда все эти ужасы пресловутой «Пятой серии», стократно описанные немногочисленными зрителями в блогах и СМИ — с расстрелами мирных жителей из пулеметов, какими-то карательными экспедициями, залитыми кровью автобусами, наконец, со сценами «пробуждения народного самосознания», когда народ начинает вооружаться и давать огневой отпор взбесившимся карателям? Как это все вписывается в «дамский роман»?!

И вот тут — мое самое главное открытие: в романе-«первоисточнике» сериала, который я прочел от корки до корки — попросту нет ничего подобного! Про какие-то там боестолкновения кого-то с кем-то, без подробностей — от силы есть пара абзацев на почти 300 страниц. Вообще, никакого акцента на «властях» в книге нет — скорее автор показывает, что по мере развития эпидемии власть очень быстро скукоживается, скукоживается — да и сходит на нет, и по всей России (а по мнению автора — и по всей планете) начинается время полного безвластия, «голый человек на голой земле», со всеми вытекающими «прелестями» такого положения. Какие уж «каратели»…

А вот в сериале, получается, из двух невнятных абзацев сделали полноценную — а то и главную — ЛИНИЮ. Вплоть до того, что ввели даже совершенно нового персонажа, этакую Василису Кожину, «народную партизанку», в исполнении не кого-нибудь, а самой Н.Михалковой, которая вроде как возглавляет Сопротивление и изрекает фразу, которую цитируют все счастливчики, посмотревшие Пятую Серию — «С нами так нельзя!»

(то есть Власть призвала Росгвардию и приказала убивать из пулеметов всех мирных жителей, не разбирая, кто тут заразившийся, а кто еще нет — но в ответ мирные откопали из схронов дедовы обрезы и винтовки, и во главе с Н.Михалковой стали стрелять в ответ, под девизом «С нами так нельзя!»)

Каково ж резюме? Резюме такое — это не экранизация. Это в лучшем случае «по мотивам». А учитывая время выхода — конец 2019 года, после московских протестов — «Эпидемия», стало быть, получается самым натуральным политическим высказыванием, причем не каким-то случайным, а вполне целенаправленным. Буквально — «Вчера в газете — вечером в куплете (сериале)». Оперативно сработано! И кем?! Каналом, входящим в медиахолдинг Газпрома!

Что ж — это прекрасно. Фронда реально нарастает. Говорят, что «и палка стреляет». В данном случае — «если надо, то и дамский роман можно превратить в памфлет против режима».

Источник: Размышления вольного социолога

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