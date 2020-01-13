Хаджимба объяснил решение об отставке с поста президента Абхазии

13.01.2020, 2:51, Новости дня

Подавший в отставку президент Абхазии Рауль Хаджимба в видеообращении к жителям республики объяснил причину своего решения.

«Дорогие соотечественники, в последние дни ситуация в Абхазии была очень сложной, были споры и разногласия в общественно-политических вопросах. Я высказывал по этому поводу свое мнение и говорю открыто, что делал все возможное для избежания противостояния народа, потому что наш народ испытал немало трагедий и трудностей», – приводит слова экс-президента Абхазии ТАСС.

Хаджимба подчеркнул, что является сторонником того, чтобы все политические процессы проходили в рамках закона. «Я сторонник того, чтобы все процессы происходили в законном и конституционном русле, иной путь губителен. Немало мы смогли, успели с вашей помощью, с помощью всего народа. Многое не успели», – отметил экс-президент Абхазии, призвав сограждан не падать духом и идти вперед.

Напомним, в воскресенье Хаджимба решил сложить полномочия президента Абхазии. Лидер абхазской оппозиции заверил, что права Хаджимбы после отставки будут соблюдены.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Голосование назначили на 22 марта.

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