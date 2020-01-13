Во всех школах Хабаровска объявлена эвакуация из-за «минирований»

13.01.2020, 2:26, Новости дня

На почту одного из учреждений Хабаровска поступило сообщение об угрозе взрыва в школах, сообщил источник в экстренных службах Хабаровского края.

«В спортивный комплекс Арена «Ерофей» поступило сообщение о заложенных пороховых зарядах в этом здании, а также в двух школах Хабаровска. Номера не были указаны, поэтому было принято решение эвакуировать все школы. Идет эвакуация детей», – приводит слова источника ТАСС.

Напомним, 25 декабря в Хабаровске из-за «минирований» эвакуировали вокзал и аэропорт.



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Последнее: На почту одного из учреждений Хабаровска поступило сообщение об угрозе взрыва в школах, сообщил источник в экстренных службах Хабаровского края. «В спортивный комплекс Арена «Ерофей» поступило сообщение о заложенных пороховых зарядах в этом здании, а также в двух школах Хабаровска. Номера не были указаны, поэтому было принято решение эвакуировать все школы. Идет эвакуация детей», – […]

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