Во всех школах Хабаровска объявлена эвакуация из-за «минирований»

На почту одного из учреждений Хабаровска поступило сообщение об угрозе взрыва в школах, сообщил источник в экстренных службах Хабаровского края.
«В спортивный комплекс Арена «Ерофей» поступило сообщение о заложенных пороховых зарядах в этом здании, а также в двух школах Хабаровска. Номера не были указаны, поэтому было принято решение эвакуировать все школы. Идет эвакуация детей», – приводит слова источника ТАСС.
Напомним, 25 декабря в Хабаровске из-за «минирований» эвакуировали вокзал и аэропорт.
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Последнее: На почту одного из учреждений Хабаровска поступило сообщение об угрозе взрыва в школах, сообщил источник в экстренных службах Хабаровского края. «В спортивный комплекс Арена «Ерофей» поступило сообщение о заложенных пороховых зарядах в этом здании, а также в двух школах Хабаровска. Номера не были указаны, поэтому было принято решение эвакуировать все школы. Идет эвакуация детей», – […]
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