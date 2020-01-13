Пропагандисты не сдаются!

Как Иран и российские СМИ сначала отрицали, что «боинг» сбила ракета, а потом признали.

22:04, вчера

11 января, день. КП»: возможная версия — предательство или подкуп офицера КСИР

После того как Иран признался, что украинский лайнер был сбит по ошибке, «Комсомольская правда» выпустила два материала по трагедии.

Один из них «Трагедия «Боинга»: три версии, почему Иран сбил украинский самолет» подготовил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец. В качестве одной из версий случившегося обозреватель называет возможное предательство в КСИР.

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец: «Это мог сделать как офицер, не разделяющий политику власти, так и специалист, подкупленный иностранной разведкой».

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В статье «Было всего 10 секунд на принятие решения: иранский генерал рассказал, почему был сбит украинский самолет под Тегераном», выпущенной под авторством Эдварда Чеснокова, приводятся слова военного эксперта Андрея Сарвеня. Сарвень оправдывает действия Ирана, ссылаясь на специфику обстоятельств.

Военный эксперт Андрей Сарвень: «В условиях, приближенных к боевым, его сложно за это осуждать — напомню, американцы даже дали орден капитану ракетного крейсера, сбившего иранский «Эрбас» в 1988 году. Не за убийство мирных граждан, конечно, а за то, что в напряженной обстановке и при дефиците информации он поступил "сообразно обстоятельствам"».

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22:02, вчера

11 января, день. Эксперт RT: «инцидент должен быть на этом закрыт»

Телеканал Russia Today выпускает информационную заметку «Расследование продолжится для выявления виновных в трагедии»: Иран заявил, что украинский самолет был сбит по ошибке». В статье сделан отдельный акцент на то, что Иран сбил Boeing из-за обострившегося конфликта с США. RT, цитируя президента Ирана Хасана Рухани, говорит, что военные допустили ошибку «в атмосфере угроз и запугивания» со стороны США. Кроме того, издание приводит слова главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева о том, что сожаления Ирана по поводу сбитого самолета «достойны того, чтобы быть принятыми».

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев: «Если расшифровкой черных ящиков и дальнейшей работой следствия не будет доказана преднамеренность действий иранских военных, а оснований логического характера на то нет и быть не может, инцидент должен быть на этом закрыт. С надеждой, что уроки будут извлечены и меры будут приняты всеми заинтересованными сторонами».

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22:00, вчера

11 января, день. КСИР признала «всю ответственность» за сбитый «боинг»

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана взял на себя полную ответственность за авиакатастрофу неподалеку от аэропорта Тегерана.

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР, бригадный генерал Амир Али Хаджизаде: «Мы признаем всю ответственность и готовы следовать любым распоряжениям, которые примут власти страны. Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии».

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21:59, вчера

«МК»: «человеческая ошибка из-за авантюризма США»

«Московский комсомолец» выпускает статью с подзаголовком «МИД Ирана: причиной авиакатастрофы стала человеческая ошибка, допущенная из-за авантюризма США»

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21:58, вчера

Иран: самолет сбили ракетой, но виноваты США

Министр иностранных дел Ирана признает, что вооруженные силы страны сбили украинский самолет, но уточняет, что в этом все равно виноваты США.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф: «Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования, проведенного военными: человеческий фактор в условиях кризиса, вызванного авантюризмом США, привел к катастрофе. Выражаем глубокое сожаление, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам».

21:50, вчера

11 января, утро. Военные и президент Ирана открыто признали, что сбили украинский самолет

Генштаб вооруженных сил Ирана: «Украинский самолет, потерпевший крушение ранее на этой неделе вблизи Тегерана, следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит. Причиной является человеческий фактор».

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Президент Ирана признает, что его вооруженные силы сбили украинский самолет.

Президент Ирана Хасан Роухани: «Внутреннее расследование ВС пришло к выводу, что, к сожалению, к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей привели ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки. Расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки».

21:48, вчера

11 января, ночь. Russia Today: «Доказательств причастности Ирана к этой катастрофе нет и не будет»

Телеканал Russia Today выпускает статью «Демонизация Ирана»: как Запад обвиняет Тегеран в причастности к крушению украинского Boeing 737». В материале RT опирается в первую очередь на мнения двух экспертов: политолога Александра Асафова и заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрея Кошкина. Их общий посыл: виноват кто угодно, только не Иран.

Политолог Александр Асафов: «Информационные агентства, которые первыми опубликовали подобные материалы (о вине Ирана — Ред.), ссылаются на некие источники в администрации президента США, Пентагоне и разведсообществе. Доказательств причастности Ирана к этой катастрофе нет и не будет».

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Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин: «Сейчас наблюдается высокая активность информационных агентств, поскольку США выгодно, чтобы в катастрофе оказались виноваты иранцы. Таким образом они продемонстрируют, что Трамп правильно сделал, ликвидировав иранского военачальника Касема Сулеймани».

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21:46, вчера

10 января, день. Эксперт в РИА Новостях: участие Ирана в катастрофе «исключено»

РИА «Новости» опубликовали интервью с директором Бюро военно-политического анализа Александром Михайловым. В нем эксперт утверждает, что участие Ирана в катастрофе Boeing 737-800 МАУ исключено.

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов: «Медиашумиха вокруг ракет класса «земля-земля», запущенных Ираном по американским военным базам в Ираке, и их возможное отношение к катастрофе украинского Boeing — это, конечно, спекуляции. Ракеты Fateh-313 никак не могли пересечь маршрут украинского лайнера, летевшего из Тегерана в противоположную от атакованных иранскими военными баз в Ираке. И любые спекуляции на этой теме не имеют ничего общего с реальностью».

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21:41, вчера

10 января, день. Иран: расследование займет один-два года

Иран намекает на то, что намерен тянуть время.

Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде: «Крушение украинского самолета стало крупной и смертельной авиакатастрофой. Ее расследование займет один-два года, а для расшифровки черного ящика потребуется один-два месяца».

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21:38, вчера

10 января, день. Иран: слухи о зачистке места крушения — «асбурд»

Журналистка CBS Элизабет Палмер сообщила о зачистке места крушения «боинга». По ее словам, части самолета разобрали еще 9 января. 10 января мусорщики расчищали место трагедии «без охраны, без оцепления, никаких признаков следственных действий».

Посол Ирана в Великобритании Хамид Баединеджад опроверг слухи о зачистке улик, назвав их «абсолютно абсурдными». Кроме того, он усомнился в подлинности видео, опубликованном ранее газетой The New York Times, на котором якобы зафиксирован момент, когда самолет МАУ сбивает ракета.

Посол Ирана в Великобритании Хамид Баединеджад: «Иран уверен, что с нашей стороны не было никаких ракетных пусков в это время».

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10 января, утро. «Московский комсомолец» публикует интервью с версией о том, что «боинг» «могли сбить США»

«Московский комсомолец» выпускает интервью с председателем президиума «Офицеров России» генералом-майором Сергеем Липовым. В интервью эксперт утверждает, что самолет «могли сбить силы США».

Председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липов: «Впрочем, провокации — фирменный стиль американской внешней политики для оправдания своей агрессии. Одна «пробирка Пауэлла» чего стоит. А то, что у США есть силы и средства для уничтожения самолетов на территории Ирана, — это очевидно».

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Источник: Новая газета

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Последнее: Как Иран и российские СМИ сначала отрицали, что «боинг» сбила ракета, а потом признали. 22:04, вчера 11 января, день. КП»: возможная версия — предательство или подкуп офицера КСИР После того как Иран признался, что украинский лайнер был сбит по ошибке, «Комсомольская правда» выпустила два материала по трагедии. Один из них «Трагедия «Боинга»: три версии, почему […]