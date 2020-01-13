США предложили КНДР возобновить переговоры

Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры с целью обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, сообщил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«Мы обратились к Северной Корее и проинформировали их о том, что мы хотели бы продолжить переговоры в Стокгольме, которые последний раз проводились там в начале октября», – приводит слова помощника президента США ТАСС.

«Мы дали им понять через множество каналов, что мы хотим вернуть их (переговоры) в правильное русло, чтобы было выполнено обещание (по денуклеаризации), которое дал председатель [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ын]», – сообщил О’Брайен в интервью порталу Axios.

Помощник Трампа также подчеркнул, что считает хорошим знаком тот факт, что Пхеньян пока воздерживается от каких-либо новых испытаний, несмотря на обещанный «рождественский подарок». «Президент [США] предположил, что он [Ким Чен Ын] пришлет ему вазу. Мы не получили ни вазу, ни какой-либо другой рождественский подарок. Это представляется позитивным развитием событий», – отметил помощник американского лидера.

Напомним, 1 января северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил об отказе КНДР соблюдать запрет на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер. Кроме того, в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) он заявил, что КНДР в скором времени представит новое стратегическое вооружение. После этого глава Пентагона пообещал ответить на «плохое поведение» КНДР.

В ноябре Трамп призвал Ким Чен Ына поскорее договориться о ядерном разоружении.





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Последнее: Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры с целью обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, сообщил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен. «Мы обратились к Северной Корее и проинформировали их о том, что мы хотели бы продолжить переговоры в Стокгольме, которые последний раз проводились там в начале октября», […]