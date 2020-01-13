Рената Литвинова раскрыла подробности произошедшего с ее участием ДТП

Известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова на своей странице в Instagram раскрыла подробности произошедшего с ней ДТП в Москве. Артистка гуляла по Тверской улице в день своего рождения, когда попала под колеса авто Mercedes.

Рената Литвинова решила раскрыть подробности неприятного происшествия. Она отметила, что шла по пешеходному переходу, а водитель не собирался останавливаться. По словам звезды, она возвращалась с пробежки и направлялась в салон, за рулем иномарки, предположительно, находилась девушка.

Рената Литвинова добавила, что единственное, что она сказала потенциальной виновнице аварии, это то, как она посмела сбить звезду в день ее рождения. Доктор Теймур Кулиев осмотрел актрису и зашил ей подбородок, сейчас все хорошо. Девушку, которая сбила Литвинову, доставили в участок и допросили, затем отпустили, ее ждет штраф.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры с целью обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, сообщил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен. «Мы обратились к Северной Корее и проинформировали их о том, что мы хотели бы продолжить переговоры в Стокгольме, которые последний раз проводились там в начале октября», […]