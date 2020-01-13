Рената Литвинова раскрыла подробности произошедшего с ее участием ДТП

13.01.2020, 2:04, Разное

Известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова на своей странице в Instagram раскрыла подробности произошедшего с ней ДТП в Москве. Артистка гуляла по Тверской улице в день своего рождения, когда попала под колеса авто Mercedes.
Рената Литвинова решила раскрыть подробности неприятного происшествия. Она отметила, что шла по пешеходному переходу, а водитель не собирался останавливаться. По словам звезды, она возвращалась с пробежки и направлялась в салон, за рулем иномарки, предположительно, находилась девушка.

Рената Литвинова добавила, что единственное, что она сказала потенциальной виновнице аварии, это то, как она посмела сбить звезду в день ее рождения. Доктор Теймур Кулиев осмотрел актрису и зашил ей подбородок, сейчас все хорошо. Девушку, которая сбила Литвинову, доставили в участок и допросили, затем отпустили, ее ждет штраф.



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