Рената Литвинова раскрыла подробности произошедшего с ее участием ДТП

Известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова на своей странице в Instagram раскрыла подробности произошедшего с ней ДТП в Москве. Артистка гуляла по Тверской улице в день своего рождения, когда попала под колеса авто Mercedes.
Рената Литвинова решила раскрыть подробности неприятного происшествия. Она отметила, что шла по пешеходному переходу, а водитель не собирался останавливаться. По словам звезды, она возвращалась с пробежки и направлялась в салон, за рулем иномарки, предположительно, находилась девушка.
Рената Литвинова добавила, что единственное, что она сказала потенциальной виновнице аварии, это то, как она посмела сбить звезду в день ее рождения. Доктор Теймур Кулиев осмотрел актрису и зашил ей подбородок, сейчас все хорошо. Девушку, которая сбила Литвинову, доставили в участок и допросили, затем отпустили, ее ждет штраф.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры с целью обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, сообщил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен. «Мы обратились к Северной Корее и проинформировали их о том, что мы хотели бы продолжить переговоры в Стокгольме, которые последний раз проводились там в начале октября», […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Совфеде ответили на требование шведов и прибалтов «уважать целостность» Украины / 27 ноября
- Трамп подписал закон о Гонконге / 28 ноября
- В Иране назвали ошибкой журналистов информацию об отказе Тегерана передавать США «черные ящики» с украинского самолета / 9 января
- ВОЗ: В 2018 году от кори умерли 140 тысяч человек / 6 декабря
- Представитель МИД Китая сравнила Помпео со сварливой бабкой / 3 декабря
- В РФ снизили беспошлинный порог покупок в заграничных интернет-магазинах / 1 января
- Иран атаковал американские базы в Ираке / 8 января
- Джима завоевала серебряную медаль Кубка мира по биатлону / 5 декабря