Наука: «Полезные» жирные кислоты и другие диетические мифы

Недавно американские медики показали, что рыбий жир и содержащиеся в нем омега-3 жирные кислоты, вопреки сложившемуся мнению, не защищают мозг от старения и снижения умственных способностей в пожилом возрасте.

В связи с этим мы решили вспомнить несколько диетическо-медицинских мифов, бывших в свое время очень популярными, но в итоге развенчанных наукой.

Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты содержатся в жирной рыбе и морепродуктах, льняном и горчичном масле и некоторых других растительных маслах. Название «омега-3» указывает на положение двойной углерод-углеродной связи — у третьего атома углерода относительно омега-атома, который находится на конце цепочки жирной кислоты. Эти жирные кислоты относятся к незаменимым — то есть таким кислотам, в которых организм очень нуждается, но, не умея синтезировать их самостоятельно, должен получать с пищей.

В течение последних лет десяти было принято считать, что омега-3 жирные кислоты защищают мозг от старения. На это вроде как указывают исследования, демонстрирующие корреляцию потребления рыбы и умственных способностей у пожилых людей. Вроде как — потому что при внесении поправок на уровень образования и психологическое состояние испытуемых эта корреляция оказывается вовсе не такой убедительной, а рандомизированных клинических исследований, которые помогли выяснить, случайна эта корреляция или основана на причинно-следственной связи, никто не проводил. Та же история и со старческим слабоумием, или деменцией: с одной стороны, показано, что у людей с болезнью Альцгеймера понижен уровень одной из омега-3 кислот в клетках мозга, с другой — ни одно из многочисленных клинических исследований не смогло доказать, что омега-3 кислоты эффективны в лечении деменции.

Столь же неявные свидетельства указывают и на эффективность омега-3 жирных кислот для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний: какая-то корреляция там определенно есть, но прямых доказательств того, что именно омега-3 снижают вероятность заболеваний, не найдено. Тем не менее, поскольку важность омега-3 жирных кислот для нормальной работы мозга и сосудов очевидна, а от передозировки рыбьего жира еще никто не умирал, омега-3 жирные кислоты продолжают рекомендовать и продавать для профилактики старения мозга и сердечно-сосудистых заболеваний (а заодно и рака, ревматоидного артрита и депрессии).

Ученые из Национального института зрения в США решили проанализировать влияние омега-3 жирных кислот на когнитивные функции у пожилых людей. Анализ проводили в рамках масштабного двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического исследования (то есть такого, где ни пациенты, ни врачи не знают, что получает пациент — исследуемый препарат или плацебо, — а пациенты распределяются в контролную и экспериментальную группы случайным образом). Участвовало в нем более 4 тысяч пожилых людей с повышенным риском развития дегенеративных болезней сетчатки.

В исследовании использовали смесь из витаминов, бета-каротина и цинка, которая, как было показано ранее на другой группе испытуемых, замедляла разрушение сетчатки. Авторы исследования попытались улучшить эту смесь, добавив в нее омега-3 жирные кислоты. В течение 6 лет, с 2006 года по 2012 год, ученые следили за изменениями сетчатки и оценивали когнитивные функции участников исследования, принимавших улучшенную смесь (или принимавших плацебо).

Результаты, с учетом поправки на возраст, пол, уровень образования, депрессивное состояние и другие факторы, показали, что омега-3 жирные кислоты никак не влияли на когнитивные функции участников и не предотвращали ухудшение памяти и остроты ума. Никакого эффекта они не оказали и на старение сетчатки.

Похожие результаты были получены и для второй добавки, которую тестировали в этом исследовании: смеси лютеина и зеаксантина, популярного средства для предотвращения старения глаз и мозга. Лютеин и зеаксантин — пигменты-каротиноиды, придающие желтый цвет, например, кукурузе, яичному желтку или персикам. Они необходимы для нормальной работы глаз, потому что, во-первых, функционируют как антиоксиданты, защищая глаз от свободных радикалов, образующихся на прямом свету, а, во-вторых, поглощают наиболее агрессивную часть спектра — сине-фиолетовую. Человеческий организм не умеет синтезировать эти пигменты, поэтому они должны поступать с пищей.

Как показало исследование, на старение мозга лютеин и зеаксантин никак не влияют. У большинства испытуемых не было замечено и какого-либо влияния на старение сетчатки. Единственное, что удалось обнаружить — это то, что лютеин и зеаксантин снижают риск развития дегенеративных заболевания сетчатки у двух небольших подгрупп испытуемых: людей, повседневная диета которых содержит очень мало этих пигментов, и тех участников исследования, которые получали лечебную смесь без бета-каротина — другого пигмента-каротиноида, из которого образуется витамин А, очень важный для глаз.

В заключение авторы пытаются объяснить несоответствие между косвенными свидетельствами пользы омега-3 и каротиноидов и результатами клинических исследований. Возможно, предполагают они, значение имеет то, каким путем эти вещества попадают в организм: просто с пищей или в виде специальных добавок. Ведь мы не может знать о тех тысячах возможных взаимодействий, в которые вступают компоненты еды и которые в итоге влияют на конечный эффект. Поэтому вполне вероятно, что рыбий жир в составе рыбы и рыбий жир в капсулах действительно могут воздействовать на организм по-разному. Так или иначе, на сегодняшний день вывод ясен: прием рыбьего жира и прочих добавок с омега-3 жирными кислотами, также как и прием лютеина и зеаксантина, не приносит пользы никому, кроме фармацевтических компаний. А вот рыба и морковка, возможно, еще помогут вам спастись от старческого слабоумия и слепоты. Или не помогут. Наверняка этого пока никто не знает.

Другой диетический миф связан со шпинатом и отражен в мультфильмах о моряке Попае (Popeye the Sailor), которые в 1933 году начала снимать нью-йоркская мультипликационная студия Fleischer Studios. Моряк Попай обладает огромной силой, а источником этой силы служит шпинат: как только герой съедает банку шпината, его бицепсы тут же вырастают в несколько раз, и он отправляется совершать подвиги. Популярность мультика вызвала стремительный рост продаж шпината, за что его производители выразили свою благодарность, установив памятники Попаю в Техасе и Арканзасе. Благодаря моряку Попаю возросло потребление не только шпината, но и овощей в целом: исследование 2010 года, проведенное учеными из Бангкокского университета, показало, что дети, смотревшие мультики про Попая, начинали есть больше овощей.

Почему же создатель моряка Попая, художник-карикатурист Элзи Крайслер Сегар (Elzie Crisler Segar), сделал источником силы своего героя именно шпинат? Обычно это объясняют опечаткой в публикации 1870-го года, автор которой случайно поставил не там точку в десятичном числе, обозначающем содержание железа в шпинате — из-за чего значение оказалось в десять раз больше реального. Ошибка расползлась по другим научным публикациям, породив в итоге популярный миф о том, что в шпинат содержит невероятное количество железа — даже больше, чем в красном мясе. Несмотря на то, что в 1930-х годах некие биохимики обнаружили опечатку и указали на нее в печати, миф жил вплоть до 80-х, пока довольно авторитетный медик Т. Хамблин (T. Hamblin) не опубликовал статью с разоблачением ошибки.

Впрочем, как выяснилось недавно, история разоблачения мифа сама была мифом. В 2010 году криминолог Майк Саттон (Mike Sutton) опубликовал в Internet Journal of Criminology статью с результатами собственного расследования. Выяснилось, во-первых, что ошибка в публикации 1870 года была не опечаткой, а результатом неправильных измерений. Во-вторых, на самом деле эти измерения почти нигде не цитировались, а в публикациях 30-х годов биохимики говорили вовсе не об этой старой ошибке, а о своей собственной, сделанной в более ранней статье, где они случайно завысили содержание железа в шпинате в 20 раз, перепутав высушенный шпинат со свежим. И, наконец, «разоблачение», опубликованное Хамблином, при ближайшем рассмотрении не подтвердилось никакими фактами и, похоже, оказалось выдумкой, основанной на притянутых за уши фактах.

Что касается моряка Попая, то причиной, по которой создатель героя Сегар заставил его есть шпинат, оказалось высокое содержание в нем витамина А. Что, кстати, правда: шпинат действительно богат витаминами А, С, B2, фолиевой кислотой и другими полезными вещами. Так что есть его можно и нужно — главное не рассчитывать на такой же чудо-эффект, как в мультике про Попая.

Еще один миф касается аскорбиновой кислоты и связан с именем знаменитого американского химика, лауреата двух Нобелевских премий Лайнуса Полинга. Великий ученый, открывший вторичную структуру белка, впервые описавший заболевание на молекулярном уровне (показав, что причина серповидно-клеточной анемии — в нарушении строения белка гемоглобина) и фактически основавший структурную химию, под конец жизни Полинг заинтересовался медициной и старением и стал пропагандировать прием витамина С. Полинг считал, что сверхвысокие дозы аскорбиновой кислоты (от 2 г в сутки при принятой норме около 90 мг) эффективны для профилактики и лечения вирусных и онкологических заболеваний, а также могут предотвращать старение, защищая организм от свободных радикалов (которые, согласно одной из теорий старения, с возрастом накапливаются в организме и повреждают митохондрии). Для себя и своей жены он назначил ежедневную дозу витамина С в 10 г и утверждал, что стал гораздо реже простужаться и вообще почувствовал себя здоровее.

В 1970 году Полинг опубликовал книгу «Витамин С и простуда», которая тут же стала бестселлером. Миллионы людей сначала в США, а потом в других странах стали принимать высокие дозы витамина С для лечения и профилактики всего подряд. Позже Полинг сформулировал теорию ортомолекулярной медицины («правильные молекулы в правильных количествах»), идея которой заключается в лечении и профилактике различных заболеваний витаминами, аминокислотами и питательными веществами в форме биологически активных добавок (БАДов), и даже основал Институт ортомолекулярной медицины в Калифорнии. В 1979 году Полинг вместе со своим единомышленником, британским хирургом Эваном Камероном, написал книгу «Рак и витамин С», которая, как и книга о простуде, была очень популярна среди непрофессионалов, но вызвала массу критики в научной среде.

Исходно теория Полинга была основана на теоретических рассуждениях, однако в конце 1970-х он, совместно с верным Кэмероном, опубликовал две статьи с результатами проведенного ими клинического исследования. В исследовании участвовали 100 пациентов со злокачественными опухолями на терминальной стадии, которые получали высокие дозы витамина С, и 1000 таких же пациентов, не получавших витамин С. Как утверждалось в статьях, выживаемость в группе, получавшей аскорбиновую кислоту, увеличилась аж в 4 раза по сравнению с контрольной группой.

Однако через несколько лет выяснилось, что сравнение двух групп было некорректным: пациенты, получавшие витамин С, исходно были «менее больными», а тяжесть их заболевания оценивалась как терминальная на более ранней стадии по сравнению с другой группой. Позже один из самых авторитетных медицинских центров в мире — американская Клиника Мейо (Mayo Clinic) — провел несколько контрольных клинических исследований, выполненных по всем правилам современной доказательной медицины. Исследования показали, что аскорбиновая кислота лечит злокачественные опухоли ничуть не лучше, чем плацебо. Теории о том, что витамин С эффективен для профилактики и лечения простуды, тоже до сих пор не подтвердились ни в одном клиническом исследовании.

Хотя Полинг еще долго пытался отстоять свои теории, обвиняя оппонентов в некомпетентности и фальсификации данных (на что они отвечали ему тем же), на сегодняшний день польза витамина С остается не доказанной. Однако авторитет Полинга, — который, несмотря на свои ошибки, был, безусловно, великим ученым, — оказался столь велик, что многие люди до сих пор продолжают принимать витамин С «для профилактики» и глотают ударные дозы первых признаках простуды.

Это не значит, конечно, что витамин С не нужен совсем. Никто не спорит с тем, что он необходим для нормальной работы соединительной ткани, сосудов и костей, и нехватка его в организме проводит к развитию цинги. Поскольку организм человека не умеет синтезировать витамин С, мы должны получать его с пищей — из фруктов и овощей. При этом большинство животных и растений могут сами синтезировать аскорбиновую кислоту из глюкозы. Исключение составляет человек и другие сухоносые приматы, морские свинки, капибары и летучие мыши. Поэтому, например, кошкам и собакам не нужно есть овощи и фрукты: они могут питаться только мясом, а у человека от такой диеты очень быстро разовьется цинга.

И напоследок — миф, который еще не до конца разоблачен, но, судя по всему, имеет все шансы в конце концов оказаться мифом. Речь об антиоксидантах, которые, как принято считать, защищают организм от старения, злокачественных опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний и прочих бед. Антиоксиданты — это вещества, противостоящие окислению важных компонентов клетки: белков, ДНК и так далее. Обычно они выступают в роли ловушек, «легкой добычи» для молекулярного кислорода и его радикалов. К антиоксидантам относится витамин С, витамин А (ретинол) витамин Е, бета-каротин и многие другие вещества, содержащиеся в основном в фруктах, овощах и ягодах, а также, например, в какао, красном вине и зеленом чае.

Уже давно было замечена связь между потреблением большого количества свежей растительной пищи и снижением риска сердечно-сосудистых, неврологических и онкологических заболеваний. Отсюда возникла ставшая очень популярной теория о том, что антиоксиданты замедляют старение и предотвращают появление злокачественных опухолей и других болезней, защищая организм от свободных радикалов. Антиоксиданты стали очень популярны в качестве БАДов: их принимают «для общего здоровья организма» и профилактики практически всех заболеваний, традиционного ассоциированных со старением.

Что касается «общего здоровья», то многочисленные клинические исследования, в которых антиоксиданты тестировали как по отдельности, так и в различных сочетаниях, не только не доказали их пользу, но и в некоторых случаях продемонстрировали их вред. Так, масштабное клиническое исследование, в котором участвовали 242 тысячи человек в возрасте от 18 до 103 лет, показало, что бета-каротин и витамин Е в дозах, превышающих рекомендуемую дневную норму, значительно повышает общую смертность.

Однако самые интересные открытия касаются роли антиоксидантов в профилактике злокачественных опухолей. Начиная с 1980-х годов было проведено несколько клинических исследований, которые показали, что у курильщиков, принимающих бета-каротин и витамин А, значительно чаще развивается рак легких, чем у курильщиков, не принимающих никаких антиоксидантных добавок. Выяснилось также, что прием антиоксидантов повышает риск развития рака простаты и рака прямой кишки.

В 2014 году ученые из Гетеборгского университета в Швеции на линии мышей с повышенным риском развития рака легких показали, как может работать механизм, благодаря которому антиоксиданты стимулируют развитие опухолей. Оказалось, что антиоксиданты (в этом случае это бы витамин Е и N-ацетилцистеин) ингибируют работу супрессора опухолей p53 — белка, который в норме регулирует клеточный цикл и предотвращает опухолевую трансформацию клеток.

В том же году Джеймс Уотсон, лауреат Нобелевской премии за открытие структуры ДНК, выдвинул целую теорию, объясняющую, почему антиоксиданты могут выступать в качестве канцерогенов. Сам Уотсон, комментируя свою статью, назвал ее «одной из важнейших своих работ со времен двойной спирали». Основная идея Уотсона в том, что опухоль сама изо всех сил пытается защититься от активных форм кислорода, которые вызывают гибель ее клеток. Большинство средств противоопухолевой терапии — ионизирующее излучение, многие виды химиотерапии — основаны как раз на воздействии активных форм кислорода, блокирующих клеточный цикл опухолевых клеток. По мере своей эволюции опухолевые клетки учатся бороться с активными формами кислорода, вырабатывая антиоксиданты, которые делают их практически неуязвимыми для многих видов терапии. Поэтому, по мнению Уотсона, принимая антиоксиданты, мы по сути оказываем опухоли услугу, помогая ей бороться за свою жизнь.

Несмотря на то, что теорию Уотсона еще предстоит доказать, уже сегодня ясно, что слишком увлекаться антиоксидантами не стоит, особенно людям с повышенным риском онкологических заболеваний — например, курильщикам — или тем, у кого уже обнаружена злокачественная опухоль на начальной стадии. И вообще, как сказал сам Уотсон, «есть голубику стоит потому, что она вкусная, а не потому, что она защищает от рака». Точно так же и рыбу, шпинат и фрукты и остальные полезные вещи.

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