Специалисты подвели первые итоги выставки электроники CES 2020

Эксперты издания The Verge выделили ключевые тенденции развития потребительской электроники, замеченные в рамках технологической выставки CES 2020 в США, завершившейся несколько дней назад. Во время мероприятия не менее 4 000 компаний продемонстрировали различные девайсы, а также рассказали о будущих разработках.
Особое внимание было сосредоточено на технологических телевизорах, поддерживающих изображение в формате 8K. Впрочем, интерес снизился по сравнению с 2019 годом, так как покупателей пока отпугивает слишком высокая цена и малое количество роликов данного формата. Не менее важным сегментом остаются устройства, оснащенные гибким дисплеем. Например, разработчики из Lenovo представили ноутбук с гибким экраном, а Intel — концепт подобного компьютера. Бренд AMD продемонстрировал новые процессоры.
Сообщается, что по итогам выставки не было выявлено хотя бы одного направления, которому суждено стать прорывным для бытовой электроники в ближайшее время.
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Последнее: Эксперты издания The Verge выделили ключевые тенденции развития потребительской электроники, замеченные в рамках технологической выставки CES 2020 в США, завершившейся несколько дней назад. Во время мероприятия не менее 4 000 компаний продемонстрировали различные девайсы, а также рассказали о будущих разработках. Особое внимание было сосредоточено на технологических телевизорах, поддерживающих изображение в формате 8K. Впрочем, интерес снизился […]
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