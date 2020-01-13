Мнение: Ввод в строй эсминца «Nanchang»

В Китае официально введен в строй первый большой эсминец проекта 055. Называется "Nanchang".

По водоизмещению и ударным возможностям он ближе к ракетным крейсерам, поэтому его часто сравнивают с американскими ракетными крейсерами типа "Тикондерога" и советскими ракетными крейсерами типа "Атлант". Постройка этих кораблей ведется с прицелом на их действия в составе китайских АУГ.

Строятся они сразу большой серией и к 2030-му году Китай намерен иметь 12 эсминцев проекта 055.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: В Китае официально введен в строй первый большой эсминец проекта 055. Называется "Nanchang".По водоизмещению и ударным возможностям он ближе к ракетным крейсерам, поэтому его часто сравнивают с американскими ракетными крейсерами типа "Тикондерога" и советскими ракетными крейсерами типа "Атлант". Постройка этих кораблей ведется с прицелом на их действия в составе китайских АУГ.Строятся они сразу большой серией […]