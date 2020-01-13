У «Суперджета» после вылета из Шереметьево возникли проблемы с двигателем

Направлявшийся в Ставрополь самолет «Сухой Суперджет» (SSJ-100) вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возможных проблем с двигателем, сообщил источник в экстренных службах.
«Самолет SSJ-100 следовал рейсом из Шереметьево в Ставрополь. После вылета, по предварительной информации, экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и принял решение вернуться в Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме», – приводит слова источника ТАСС.
По его данным, пострадавших в результате инцидента нет. На борту находился 61 человек – 55 пассажиров и шесть членов экипажа.
Причины случившегося выясняются. Проводится технический осмотр самолета.
Напомним, в конце декабря Минпромторг решил выделить средства на разработку «Суперджета» New «с максимальным импортозамещением».
Газета ВЗГЛЯД писала, что «Суперджет» раскрутил популярность местных авиалиний.
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Последнее: Направлявшийся в Ставрополь самолет «Сухой Суперджет» (SSJ-100) вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возможных проблем с двигателем, сообщил источник в экстренных службах. «Самолет SSJ-100 следовал рейсом из Шереметьево в Ставрополь. После вылета, по предварительной информации, экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и принял решение вернуться в Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме», – приводит […]
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