Ученые: Окрашивание и выпрямление волос повышают риск рака

Американские исследователи обнаружили, что чрезмерное окрашивание и выпрямление волос повышают риск появления рака молочной железы у женщин. Соответствующие выводы были сделаны после исследования.
В ходе масштабной научной работы эксперты наблюдали примерно 50 тысяч добровольцев 35-74 лет. Более половины участниц проекта заявили о применении краски для волос, а 9,9% увлекались выпрямлением прядей. По результатам эксперимента, исследователи диагностировали рак груди у 2794 женщин. У темнокожих представительниц слабого пола риск болезни был выше на 45%, а у белокожих – на 7%. Опасность возникновения онкологии повышалась на 18%, вне зависимости от этнической принадлежности.
Ученые связали настолько неутешительные показатели с опасными токсическими веществами, которые входят в состав косметических средств. Специалисты также отметили, что кратковременные краски для волос не провоцируют рак.
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