France 24 — надежда на мир — в Ливии армия Хафтара объявила о прекращении огня

Вооружённые формирования, которые возглавляет маршал Хафтар, заключили перемирие с официальным Триполи, пишет France 24. Издание уточняет, что сначала Хафтар отверг призыв РФ и Турции сложить оружие, однако поменял своё решение при условии, что противоположная сторона также будет соблюдать режим прекращения огня.

Луч надежды в ливийском хаосе: вечером в субботу военные группировки под предводительством маршала Хафтара объявили, что будут соблюдать прекращение огня.

АХМЕД АЛЬ-МИСМАРИ, официальный представитель Ливийской национальной армии: Главное командование Ливийских арабских вооруженных сил объявляет о прекращении огня в западном регионе с 00:01 12 января 2020 года при условии, что противоположная сторона также будет соблюдать прекращение огня. На любое нарушение перемирия будет дан жёсткий ответ.

Этот договор вступил в силу на фоне новой вспышке насилия, от которого уже в течение многих месяцев страдает страна. В Ливии два лагеря претендуют на власть: Правительство национального согласия, признанное ООН, и параллельное правительство, которое поддерживает Халифа Хафтар на востоке страны. В апреле войска маршала Хафтара начали наступательную операцию на столицу. Несмотря на то, что в среду вечером РФ и Турция призвали к прекращению огня, маршал в четверг намеревался продолжить свою военную операцию, пока в конечном итоге не согласился на перемирие.

Это перемирие соблюдается с противоположной стороны, однако во время визита в Италию премьер-министр Ливии поставил свои условия.

ФАИЗ САРАДЖ, премьер-министр Ливии: Мы готовы пойти на перемирие при условии отступления атакующей стороны, но оппозиция, похоже, не собирается это делать, потому что у неё другой принцип работы.

Оба лагеря пользуются политической и военной помощью мировых держав. Турция недавно отправила войска на территорию Ливии в поддержку Правительства национального согласия, а Россия, со своей стороны, помогает войскам маршала Хафтара. На следующей неделе в Берлине должна пройти международная конференция по разрешению кризиса в Ливии.

Дата выхода в эфир 12 января 2020 года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Эксперты издания The Verge выделили ключевые тенденции развития потребительской электроники, замеченные в рамках технологической выставки CES 2020 в США, завершившейся несколько дней назад. Во время мероприятия не менее 4 000 компаний продемонстрировали различные девайсы, а также рассказали о будущих разработках. Особое внимание было сосредоточено на технологических телевизорах, поддерживающих изображение в формате 8K. Впрочем, интерес снизился […]