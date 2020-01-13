Экс-президент Польши — чтобы нормализовать отношения с Россией, надо разговаривать с Путиным

Польше следовало пригласить Владимира Путина на памятные мероприятия в Освенцим и прямо сказать, что русские освободили лагерь, потому что это историческая правда, и никто не изменит её, уверен Лех Валенса. В интервью Onet бывший президент Польши назвал желание польского правительства создать свой собственный «исторический нарратив» несерьёзным, а также выразил уверенность в том, что к РФ можно найти подход.



Reuters

На памятных мероприятиях в Иерусалиме по случаю освобождения Освенцима не будет присутствовать Анджей Дуда. Он объясняет это тем, что речь польского президента не была предусмотрена, и выражает в связи с этим своё несогласие, пишет Onet.

«Если польская сторона не пригласила президента Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря в Освенциме, следовало ожидать, что Дуда не будет иметь права голоса в Израиле. В этой ситуации он не мог лететь туда. Более того, именно это и был план Путина, потому что теперь, без какого-либо сопротивления, он может убедить других в Иерусалиме в своей точке зрения на историю, и он несомненно добьётся успеха. Мы должны помнить о том, что Путин заботится об интересах России, в то время как, к сожалению, наше правительство и наш президент не заботятся об интересах поляков», — прокомментировал Лех Валенса в интервью Onet.

По словам бывшего президента Польши, прежде всего, Путина нужно было пригласить в Освенцим и прямо сказать, что русские освободили лагерь. «Это историческая правда, и никто не изменит её. Если польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, это весьма несерьёзно. Если мы хотим хороших отношений с Россией, мы должны разговаривать с ним, но это нужно делать определённым образом. Я знаю, что это возможно», — подчеркнул он.



«Меня не удивляет, что сегодня мировые лидеры не хотят слушать президента Дуду, потому что он понятия не имеет о президентстве или о том, как сегодня управлять миром», — добавил экс-глава государства.

«Если бы меня пригласили, я бы полетел в Иерусалим как можно скорее, потому что необходимо быстро остановить следующий кризис, созданный этой правящей командой», — заявил Валенса, комментируя решение Анджея Дуды отменить визит в Израиль. «Мы должны встретиться с максимально широкой группой, включая президента Путина, и вместе подумать, на каких столпах мы хотим построить новое видение Европы. Таким образом, я бы сделал хорошее дело для Польши. Разница, однако, состоит в том, что там передо мной стояли бы совершенно другие задачи, чем перед Дудой», — подытожил он.

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