Оппозиция Абхазии передала захваченное здание администрации президента госохране

12.01.2020, 23:37, Новости дня

Абхазская оппозиция передала госслужбе охраны захваченное четыре дня назад здание администрации президента республики после того, как Рауль Хаджимба согласился уйти в отставку, сообщили в аппарате правительства Абхазии.

«Комплекс правительственных зданий, где находится администрация президента [Абхазии], парламент и кабмин [республики], берется под охрану госслужбой охраны. Сейчас этот процесс происходит», – приводит слова сотрудника аппарата правительства ТАСС.

Напомним, в воскресенье Рауль Хаджимба решил сложить полномочия президента Абхазии. Лидер абхазской оппозиции заверил, что права Хаджимбы после отставки будут соблюдены.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Голосование назначили на 22 марта.

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Последнее: Абхазская оппозиция передала госслужбе охраны захваченное четыре дня назад здание администрации президента республики после того, как Рауль Хаджимба согласился уйти в отставку, сообщили в аппарате правительства Абхазии. «Комплекс правительственных зданий, где находится администрация президента [Абхазии], парламент и кабмин [республики], берется под охрану госслужбой охраны. Сейчас этот процесс происходит», – приводит слова сотрудника аппарата правительства ТАСС. […]

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