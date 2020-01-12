Оппозиция Абхазии передала захваченное здание администрации президента госохране

Абхазская оппозиция передала госслужбе охраны захваченное четыре дня назад здание администрации президента республики после того, как Рауль Хаджимба согласился уйти в отставку, сообщили в аппарате правительства Абхазии.

«Комплекс правительственных зданий, где находится администрация президента [Абхазии], парламент и кабмин [республики], берется под охрану госслужбой охраны. Сейчас этот процесс происходит», – приводит слова сотрудника аппарата правительства ТАСС.

Напомним, в воскресенье Рауль Хаджимба решил сложить полномочия президента Абхазии. Лидер абхазской оппозиции заверил, что права Хаджимбы после отставки будут соблюдены.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Голосование назначили на 22 марта.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему в республике внезапно вспыхнул политический кризис и как с этим связано убийство воров в законе.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Абхазская оппозиция передала госслужбе охраны захваченное четыре дня назад здание администрации президента республики после того, как Рауль Хаджимба согласился уйти в отставку, сообщили в аппарате правительства Абхазии. «Комплекс правительственных зданий, где находится администрация президента [Абхазии], парламент и кабмин [республики], берется под охрану госслужбой охраны. Сейчас этот процесс происходит», – приводит слова сотрудника аппарата правительства ТАСС. […]