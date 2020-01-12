В Сети автомобилисты показали комплекс ГрАНТ на базе УАЗ-3741

В Сети автомобилисты показали комплекс ГрАНТ, созданный инженерами на базе модели УАЗ-3741. Благодаря специалистам установка была адаптировала для использования режиссерами и операторами в случае съемки.

Расчеты были созданы с учетом всех особенностей, а в итоге на платформе расположили транспортно-пусковую установку и автоматизированную станцию. Станция БАРС была создана с использованием платформы УАЗ-3741, а установка ТПУ была построена специалистами на базе Головастика УАЗ-3303. Изначально необычное транспортное средство было создано для проведения съемки в реальном времени, а работать могли сразу два оператора.

Помимо прочих преимуществ, комплекс оборудовали платформами для беспилотников, а создали его в 2000-х годах. Через несколько лет концепт решили адаптировать и для гражданских нужд, а вместо военной технологии разместили несколько разрезных гирь, чья общая масса составляла 230 килограммов. Популярности в итоге он получить не смог и не поступил в серийное производство.

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