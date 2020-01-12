VOAэкспресс 12 января 2020

12.01.2020, 23:30, Новости дня

Иран, США, протест и украинский «Боинг»

Единственная в истории спортсменка из Ирана, завоевавшая медаль на Олимпийских играх, заявила, что эмигрировала из страны по политическим мотивам. Кимия Ализаде, которой сейчас 21 год, в 2016 году получила бронзовую медаль на Играх в Рио-де-Жанейро в состязаниях по тхэквондо. «Я не хочу сидеть за столом с ложью, фальшью и несправедливостью», – написала спортсменка, отмечая, что решение было «более тяжелым, чем победа на Олимпиаде»

В эти выходные в Иране вспыхнули протесты. В нескольких городах прошли демонстрации с призывами отставки правительства. Их участники выражали возмущение в связи с сообщениями, что иранские официальные лица лгали о роли страны в этой катастрофе. Президент США Дональд Трамп предостерег Тегеран от атак на демонстрантов. «Вы уже убили или бросили в тюрьму тысячи людей, и мир наблюдает [за вами]», – написал Трамп в «Твиттере».

Министр обороны США Марк Эспер высказал мнение, что что уличные протесты в Тегеране показывают, что иранский народ жаждет получить более подотчетное правительство.

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Последнее: Иран, США, протест и украинский «Боинг» Единственная в истории спортсменка из Ирана, завоевавшая медаль на Олимпийских играх, заявила, что эмигрировала из страны по политическим мотивам. Кимия Ализаде, которой сейчас 21 год, в 2016 году получила бронзовую медаль на Играх в Рио-де-Жанейро в состязаниях по тхэквондо. «Я не хочу сидеть за столом с ложью, фальшью и […]

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