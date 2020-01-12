Командующий КСИР извинился за сбитый украинский авиалайнер

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами извинился за сбитый по ошибке украинский авиалайнер Boeing 737.

«Мне некогда не было так совестно в своей жизни. (…) Мы совершили ошибку, и множество наших сограждан погибли из-за нее. Мы просим прощения», – приводит слова Салами ТАСС.

Командующий КСИР объяснил, что «той ночью все американские самолеты и вертолеты в Персидском заливе были подняты в воздух». «Мы все были в атмосфере войны», – сообщил Салами ISNA News Agency.

Тем временем первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири сообщил, что власти страны решили создать рабочую группу по расследованию обстоятельств авиакатастрофы.

«Создается рабочая группа по расследованию катастрофы самолета под руководством министра дорог и городского развития, в которую войдут министры обороны и логистики вооруженных сил, юстиции, иностранных дел, вице-президент по правовым вопросам, глава Фонда мучеников и ветеранов и официальный представитель правительства», – приводит его словам Fars.

Джахангири также добавил, что «рабочая группа будет нести ответственность за расследование причини инцидента, а также за взаимодействие с семьями погибших».

Накануне состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с лидером Ирана Хасаном Роухани, в ходе которого, как сообщили в Киеве, иранский лидер извинился за трагедию и пообещал, что все виновные будут наказаны. Позднее Роухани обвинил в последних событиях на Ближнем Востоке США.





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