Ракетный удар по военной базе в Ираке: ранены четверо военнослужащих

Четверо иракских военнослужащих получили ранения в результате ракетного удара по базе, расположенной к северу от Багдада. Об этом сообщили в воскресенье представители вооруженных сил Ирака.

Атаке подверглась авиабаза Балад, находящаяся в 80 километрах от иракской столицы. На базе размещаются американские инструкторы. Представители оборонного ведомства США подтвердили, что американцы при ударе не пострадали.

Восемь ракет типа «Катюша» были выпущены по базе через несколько дней после того, как Иран обстрелял баллистическими ракетами две расположенные в Ираке базы, где также размещаются американские военные.

Пока никто не взял на себя ответственность за воскресную атаку.

Она произошла на фоне усиления напряженности между США и Ираном, после того, как ранее в этом месяце в результате удара американского беспилотника был убит высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани.

США объявили о новых санкциях против иранских компаний и восьми высокопоставленных чиновников в ответ на ракетные удары Ирана по базам в Ираке, где размещаются американские военные. Представители США настаивают, что Сулеймани планировал удары по американским объектам.

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