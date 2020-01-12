В Индии вернул зрение мальчик, у которого вытекли глаза

В Индии 7-летний мальчик потерял зрение из-за лейкимии, однако медики смогли вернуть его, благодаря операции, оплаченной британским инвестиционным банкиром Нитой Шива, которая увидела публикацию о Сагаре Дорджи в СМИ, отметили в издании Mail Online.

В четырехлетнем возрасте мальчик стал жаловаться на то, что у него начали опухать глаза. Так как родители ребенка работали на ферме, они не могли отправить его на обследование, а позже из глаз потекла кровь и они вытекли. Выяснилось, что мальчик страдал от острого миелоидного лейкоза, при котором в редких случаях возможны поражения сосудов глаз. Власти штата Ассам призвали правительство помочь мальчику и оплатить его операцию на юге страны.

44-летняя Нита Шива заплатила 3500 фунтов стерлингов за операцию по пересадке роговицы, мальчику вернули зрение, он стал видеть одним глазом. Тем не менее, банкир продолжает поддерживать семью маленького индийца, а он благодарит всех за поддержку и помощь.

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