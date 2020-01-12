«Лечить бессмысленно»: СМИ сообщили, что Анастасию Заворотнюк отправили домой

В прошлом году стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк, полюбившаяся фанатам за роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», попала в больницу с подозрением на онкологию. Затем в СМИ появилась информация, что болезнь задела мозг звезды и она была в тяжелом состоянии. Теперь же журналисты сообщают, что якобы артистка была отправлена домой, помочь ей больше медики не смогут.
Родственники Анастасии Заворотнюк скрывают сведения о лечении и состоянии здоровья звезды, однако и не опровергают, что знаменитость находится в клинике и проходит лечение. Тем не менее, они попросили журналистов отступить и не искать эксклюзивные материалы, дав артистке и ее семье нормально жить. СМИ же, в свою очередь, сообщали, что Заворотнюк находится в одной из элитных клиник в Подмосковье, а лечение ее семье обходится в 100 тысяч рублей в день. Половина суммы нужна на оплату люксовой палаты, а остальная сумма — на труд медперсонала.
Теперь же журналисты обнародовали сведения, что Анастасию Заворотнюк отпустили домой, хотя Новый год актриса была вынуждена провести в медзаведении. Причиной перемен называют нехватку финансовых средств у семьи актрисы, а также то, что помочь актрисе медики больше не могут. Возможно, лечить обнаруженную опухоль дальше бессмысленно, отмечают СМИ, или же артистке уже стало лучше и незачем оставаться в клинике.
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Последнее: В прошлом году стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк, полюбившаяся фанатам за роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», попала в больницу с подозрением на онкологию. Затем в СМИ появилась информация, что болезнь задела мозг звезды и она была в тяжелом состоянии. Теперь же журналисты сообщают, что якобы артистка была отправлена домой, помочь ей […]
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