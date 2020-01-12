Журналисты заметили на шее Анастасии Заворотнюк загадочный шрам на видео 2018 года

Хотя родственники известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк продолжают скрывать подробности касательно ее болезни, поклонники переживают за кумира и всячески пытаются получить информацию о ней.
В прошлом году на видео с интервью Анастасии Заворотнюк фолловеры стали замечать на ее шее шрам, предположив, что, возможно, ей была проведена биопсия. Внимательные поклонники пытались искать подтверждение данному предположению, но идея не увенчалась успехом.
Сегодня же в СМИ появилась информация, что журналисты обнаружили тот же шрам на шее знаменитости в интервью для передачи «Только личное», героиней которой Анастасия Заворотнюк стала в 2018 году. Пока непонятно, имеет ли на самом деле он отношение к предполагаемому диагнозу звезды и как на самом деле обстоят дела с ее лечением.
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Последнее: В прошлом году стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк, полюбившаяся фанатам за роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», попала в больницу с подозрением на онкологию. Затем в СМИ появилась информация, что болезнь задела мозг звезды и она была в тяжелом состоянии. Теперь же журналисты сообщают, что якобы артистка была отправлена домой, помочь ей […]
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