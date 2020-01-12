Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки в виде знака бесконечности

Телеведущая Ольга Бузова вместе с возлюбленным — блогером Давидом Манукяном после отдыха в Куршевеле отправились в отпуск в Таиланд. Там влюбленные проводят время на самой дорогой вилле на острове Пхукет и уже успели сделать парные татуировки в виде знака бесконечности.

Телеведущая Ольга Бузова несколько дней назад опубликовала снимок из аэропорта, отметив, что улетает в отпуск и предложив фолловерам угадать, куда она летит. Позже стало известно, что выбор знаменитости пал на Таиланд, куда она сначала отправилась в одиночестве, а чуть позже к ней присоединился и блогер Давид Манукян.



Практически каждый день Ольга Бузова публикует снимки в купальниках, из бассейна и на пляже у моря. Также она показала снимок, где видно, что телеведущая и ее избранник сделали парные татуировки в виде знака бесконечности. Фотографию теледива подписала словами Love is…, а поклонники поспешили поддержать влюбленных и пожелать им счастья.

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