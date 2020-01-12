Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки в виде знака бесконечности

12.01.2020, 23:21, Разное

Телеведущая Ольга Бузова вместе с возлюбленным — блогером Давидом Манукяном после отдыха в Куршевеле отправились в отпуск в Таиланд. Там влюбленные проводят время на самой дорогой вилле на острове Пхукет и уже успели сделать парные татуировки в виде знака бесконечности.
Телеведущая Ольга Бузова несколько дней назад опубликовала снимок из аэропорта, отметив, что улетает в отпуск и предложив фолловерам угадать, куда она летит. Позже стало известно, что выбор знаменитости пал на Таиланд, куда она сначала отправилась в одиночестве, а чуть позже к ней присоединился и блогер Давид Манукян.

Практически каждый день Ольга Бузова публикует снимки в купальниках, из бассейна и на пляже у моря. Также она показала снимок, где видно, что телеведущая и ее избранник сделали парные татуировки в виде знака бесконечности. Фотографию теледива подписала словами Love is…, а поклонники поспешили поддержать влюбленных и пожелать им счастья.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В прошлом году стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк, полюбившаяся фанатам за роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», попала в больницу с подозрением на онкологию. Затем в СМИ появилась информация, что болезнь задела мозг звезды и она была в тяжелом состоянии. Теперь же журналисты сообщают, что якобы артистка была отправлена домой, помочь ей […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика