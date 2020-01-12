СМИ: московского полицейского уволили из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора

В Москве уволили полицейского, из-за ошибки которого оперативники и спецназ пришли с обыском к Марине Гридневой – старшему помощнику генпрокурора Юрия Чайки по особым поручениям. Об этом сообщают ТАСС и Baza со ссылкой на источники.

СМИ утверждают, что это произошло в декабре прошлого года. С обыском пришли к Гридневой, хотя она никакого отношения к делу не имела, из-за ошибки в документах. В результате был уволен сотрудник УВД по Центральному административному округу Москвы.

По данным Baza, инцидент произошел в рамках расследования дела о бывших спецназовцах ФСБ, создавших банду. По нему нужно было провести 18 обысков, адреса силовики получали «сверху» от ФСБ, которая сначала его расследовала.

Когда к Гридневой пришли с обыском, там находился еще один сотрудник Генпрокуратуры, отмечает Baza. Они убедили силовиков за несколько минут в том, что не нужно проводить обыск. По данным Baza, в этой квартире раньше действительно жил один из подозреваемых по делу, но он давно съехал. Из-за произошедшего Гриднева написала жалобу в МВД.

Источник: Новая газета

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Москве уволили полицейского, из-за ошибки которого оперативники и спецназ пришли с обыском к Марине Гридневой – старшему помощнику генпрокурора Юрия Чайки по особым поручениям. Об этом сообщают ТАСС и Baza со ссылкой на источники. СМИ утверждают, что это произошло в декабре прошлого года. С обыском пришли к Гридневой, хотя она никакого отношения к делу […]