СМИ: московского полицейского уволили из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора

12.01.2020, 23:05, Разное

В Москве уволили полицейского, из-за ошибки которого оперативники и спецназ пришли с обыском к Марине Гридневой – старшему помощнику генпрокурора Юрия Чайки по особым поручениям. Об этом сообщают ТАСС и Baza со ссылкой на источники.

СМИ утверждают, что это произошло в декабре прошлого года. С обыском пришли к Гридневой, хотя она никакого отношения к делу не имела, из-за ошибки в документах. В результате был уволен сотрудник УВД по Центральному административному округу Москвы.

По данным Baza, инцидент произошел в рамках расследования дела о бывших спецназовцах ФСБ, создавших банду. По нему нужно было провести 18 обысков, адреса силовики получали «сверху» от ФСБ, которая сначала его расследовала.

Когда к Гридневой пришли с обыском, там находился еще один сотрудник Генпрокуратуры, отмечает Baza. Они убедили силовиков за несколько минут в том, что не нужно проводить обыск. По данным Baza, в этой квартире раньше действительно жил один из подозреваемых по делу, но он давно съехал. Из-за произошедшего Гриднева написала жалобу в МВД.

Источник: Новая газета



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Москве уволили полицейского, из-за ошибки которого оперативники и спецназ пришли с обыском к Марине Гридневой – старшему помощнику генпрокурора Юрия Чайки по особым поручениям. Об этом сообщают ТАСС и Baza со ссылкой на источники. СМИ утверждают, что это произошло в декабре прошлого года. С обыском пришли к Гридневой, хотя она никакого отношения к делу […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика