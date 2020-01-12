Алёна Водонаева пожаловалась на слишком долгие новогодние праздники в России

Алёна Водонаева в новой публикации в Instagram поделилась с подписчиками своими мыслями по поводу новогодних праздников. Телеведущая посетовала, что в РФ они длятся слишком долго.
Светская львица разместила на странице снимок 9-летнего сына Богдана, который отдыхал у отца на другом конце света, а домой вернулся загорелым. Теперь ему нужно возвращаться к учебе. В подписи к сюжету Алёна Водонаева высказалась, что на территории РФ новогодние праздники очень затянуты, а сделано это для того, чтобы народ «больше пил и меньше созидал». Как отметила модель, чтобы вырастить из ребенка успешную личность, нужно заполнить все его время полезными занятиями.
Теледива считает, что ее сын может отдыхать только с друзьями или путешествовать и смотреть мультфильмы. В остальное время ему есть, чем заняться. Наследник знаменитости занимается с репетитором, изучая английский язык, математику, школьную программу и каллиграфию. Также мальчик умудряется посвящать себя спорту, черчению, бассейну и находить время на курсы режиссуры.
Алена Водонаева не любит, когда кто-то критикует ее за то, что она слишком загружает сына. Звезда советует таким людям следить за своими детьми.
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Последнее: Алёна Водонаева в новой публикации в Instagram поделилась с подписчиками своими мыслями по поводу новогодних праздников. Телеведущая посетовала, что в РФ они длятся слишком долго. Светская львица разместила на странице снимок 9-летнего сына Богдана, который отдыхал у отца на другом конце света, а домой вернулся загорелым. Теперь ему нужно возвращаться к учебе. В подписи к […]
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