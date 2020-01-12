Единственной причиной катастрофы самолета SSJ-100 следствие считает ошибку пилота

12.01.2020, 22:57, Новости дня

Следствие считает ошибочные действия командира судна Дениса Евдокимова единственной причиной катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота», в результате которой в мае прошлого года погибли более 40 человек. Такое заявление сделал замглавы Следственного комитета Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ».

По версии СК, Евдокимов своими действиями создал «разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения самолета». «Мы изучили доводы авиакомпании и самого пилота, и можем сказать, что самолет здесь точно не при чем, поскольку подобные посадки в принципе не предусмотрены не только для SSJ, но и, например, для Boeing и Airbus, и других лайнеров», — сказал Краснов.

5 мая 2019 года летевший из Москвы в Мурманск SSJ-100 «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево, где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стал 41 человек из 78, находившихся на борту.



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Последнее: Следствие считает ошибочные действия командира судна Дениса Евдокимова единственной причиной катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота», в результате которой в мае прошлого года погибли более 40 человек. Такое заявление сделал замглавы Следственного комитета Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ». По версии СК, Евдокимов своими действиями создал «разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения самолета». «Мы изучили доводы авиакомпании и самого […]

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