Мнение: О ситуации в УССР после голода 1932-1933 года

Примечательный документ ОГПУ о состоянии сельского хозяйства УССР после голода 1932-1933 годов. Документ лег на стол Сталину, Молотову и Кагановичу.

Обращают на себя внимание указания ОГПУ на саботаж посевной кампании и сознательное уничтожение семян и животных, а также неудовлетворительная ситуация с планированием на 34-й год.

Записка по прямому проводу из Харькова о ходе подготовки к весеннему севу на Украине, по данным на 1 февраля 1934 г. 8 февраля 1934 г.

8 февраля 1934 г.

№ 147619

Совершенно секретно

Начальнику СПО ОГПУ т. Молчанову

Заслуживают внимания многочисленные факты безобразного хранения посев[ного] материала. Вследствие неприспособленности, необорудованности амбаров, несвоевременного перелопачивания зерна, при том положения, что зерно зачастую засыпалось влажным, во многих колхозах отмечается прорастание и гибель значительного количества посев[ного] материала.

Произведенным нашими органами выборочным обследованием установлено, что в 10 колхозах Гросуловского, Октябрьского, Грушковского, Больше-Высковского, Знаменского районов Одесской обл. погибло 10 тыс. 360 пуд. семян. В 35 колхозах Любарского, Джулинского, [имени т.] Дзержинского, Копайгородского, Михальпольского и Ильинецкого районов Винницкой обл. погибло 6 тыс. пуд. семян. В 9 колхозах 5 районов Киевской обл. погибло 3 тыс. 480 пуд. семян. В ряде случаев гибель посев материала явилась прямым следствием к.-р. вредительской деятельности кулацких групп.

Так, в колхозе с. Яново Тепликского района (Винничина) ликвидирована к.-р. группа в составе председателя колхоза — сына попа, счетовода — бывшего дьякона, члена правления — бывшего петлюровца, 3 бригадиров — в прошлом кулаков. В результате деятельности членов группировки погибло 25 % семенных фондов. В колхозе с. Оляница Тростянецкого района (Винничина) ликвидирована кулацкая группа в составе: члена правления — кулака, кладовщика — бывшего политбандита и др[угих], по вине которой пришла в негодность часть семенного зерна. Членами группировки систематически расхищался также посев[ной] материал. Всего ими расхищено 200 пуд. семян разных культур. Виновные в расхищении и гибели посевного материала привлечены к ответственности. Принятыми по нашей линии мерами предотвращена гибель семян в 320 колхозах Винницкой обл., 160 колхозах Черниговской обл.

Противопожарная охрана амбаров с посев[ным] материалом еще не везде организована. В ряде случаев сторожами выделяются лица, физически негодные. Многочисленны факты проникновения в охрану кулацко- антисоветских элементов. Органами ГПУ и милиции организована охрана в ряде районов Украины. Только по Харьковской обл. организована охрана в 390 колхозах, в 142 колхозах вычищены 323 человека классово чуждого элемента.

Многие колхозы еще не приступили к очистке семян. На 1 февраля пропущено через триер 60 % посев[ного] материала. Наиболее отстает Одесская обл., выполнившая план очистки семян на 28,9 %, Донецкая — 31,5 %, Днепропетровская — 40,4 %. План протравливания семян выполнен только на 4,7 %. Руководство ряда колхозов и агроперсонал отодвигают эту работу на задний план. В ряде случаев протравка срывается из-за отсутствия ядов, доставку которых срывает система ОБВ. Большинство колхозов Донбасса к протравке еще не приступило, т.к. им не завезены протравливающие вещества. Качество очистки семян в ряде мест низкое. Выборочной проверкой 40 колхозов 8 районов Одесской обл. выявлено, что после очистки зерно оказалось засоренным сорняками на 10 %. Одновременно выявлено значительное количество фактов засыпки семян низкого качества. В колхозе «Красная армия» Репкинского района (Черниговщина) проверка на всхожесть показала, что засыпанный овес дал 56 % всхожести, горох — 50 %, вика — 65 %. В колхозе «Авангард» Старо- Каранского района (Донбасс) засыпанный ячмень имеет 50 % всхожести.

По всем вскрываемым аналогичным фактам информируются соответствующие организации для проведения сортообмена.

Состояние конского поголовья в ряде районов Украины неудовлетворительное. Имеется значительный процент истощенных, негодных к работе лошадей. В последнее время во многих колхозах приняло большое распространение заболевание чесоткой и завшивленность. Это в основном обуславливается чрезвычайно плохим содержанием и уходом за лошадьми. Произведенным обследованием в Варвинском, Прилукском, Репкинском, Конотопском, Ичнянском и Сновском районах Черниговской обл. установлено, что из 30 тыс. 660 лошадей — 11 тыс. 312 сильно истощены. В 5 пограничных районах (Ново-Ушицкий, Старо-Ушицкий, Каменецкий, Чемеровецкий и Орининский) из 30 тыс. 432 лошадей в плохом состоянии находится 6 тыс. 419 лошадей или 21 %. В Одесской обл. заболевания чесоткой отмечены в 31 районе. Наибольшее распространение чесотка получила в Березовском районе, где имеется 1 тыс. 115 чесоточных лошадей, Раздельнянском — 530 лошадей, Бобринецком — 336 лошадей. Саботаж постановления партии и правительства об улучшении конского поголовья идет главным образом со стороны тех колхозов, где правления либо состав конюхов засорены классово чуждым элементом, а также а/с частью ветперсонала.

Нами вскрыт и ликвидирован ряд кулацких групп внутри колхозов, занимавшихся выводом из строя конского поголовья. В колхозе им. XVI партсъезда Волчанского района (Харьковщина) ликвидирована кулацкая группа, в результате деятельности которой 50 % конского состава охвачено экземой. В колхозе «Перебудова» Семеновского района (Харьковщина) члены ликвидированной к.-р. кулацкой группировки конюхи-кулаки систематически расхищали фураж для лошадей, поили их несвоевременно, полову не запаривали и т.д. В результате значительная часть лошадей доведена до полного истощения. Значительно участились случаи самоабортирования жеребых маток, что объясняется плохим уходом и использованием их на тяжелых работах. За последние 3 месяца в 32 районах Киевской обл. зарегистрировано 810 случаев самоабортирования. На Черниговщине в декабре-январе учтено до 400 случаев самоабортирования. Виновные во вредительском уходе за конским поголовьем привлечены к ответственности.

На 1 февраля на Украине отремонтировано 17 тыс. 38 тракторов или 54,3 % плана. За последнюю пятидневку января отремонтировано 2 тыс. 90 тракторов против 2 тыс. 300 тракторов в пятую пятидневку. Во многих МТМ и МТС планы ремонта систематически недовыполняются, качество ремонта низкое, что является следствием плохой организации работ, необорудованности мастерских, неудовлетворительного материально-бытового положения рабочих, недостатка и неправильного использования запасных частей. В ряде случаев выявлена вредительская работа к.-р. кулацких элементов, проникших в МТМ и МТС. В Черкасской, Врадиевской, Менской, Ананьевской МТМ вскрыты факты умышленной порчи отремонтированных тракторов путем вкладывания в моторы железных предметов, засорения бензинопроводов, поломки необходимых частей и т.д. В Менской МТМ за одну ночь таким путем повреждено 5 тракторов и автомашина. По всем случаям проводится тщательное расследование, виновные привлекаются к ответственности. В Шестаковской и Ново-Одесской МТС из-за плохих жилищных условий и неналаженности питания отмечены групповые отказы от работы ремонтных рабочих. В Хорловской, Больше-Александровской, Жашковской, Степанецкой и Фастовской МТС из-за недостатка запасных частей трактора ремонтируются за счет «раскулачивания» других, доставленных для ремонта тракторов. Уманский ремзавод отремонтировал для Киселевской МТС 12 моторов. По прибытии их на место было установлено, что все моторы к работе негодны: многие части отсутствовали, другие были сломаны, плохо пригнаны либо совершенно изношены. На месте проводится расследование. В порядке борьбы с хищением запчастей и цветметаллов только в 30 районах Одесской и Донецкой обл. нашими органами изъято 13 тыс. кг баббита, свинца, олова и 580 разных деталей.

Заслуживают внимания существенные недочеты планирования. По большинству колхозов Одесской, Черниговской, Донецкой обл. планы сева райземотделами еще не доведены, что обусловлено неоднократными изменениями планов областными организациями. Черниговским облзу план изменялся 11 раз. Аналогичное положение в Одесской обл. К[арл]-Либкнехтовскому району ОблЗУ 9 раз изменяло план, причем, последний план составлен только 17 января и еще корректируется. Колхозы не знают, сколько и какими культурами придется сеять, и поэтому к разработке своих планов не приступают. Аналогично положение в Цурюпинском, Братском, Николаевском и других районах.

В ряде случаев облзу, несмотря на неоднократные корректировки, все же довели отдельным районам нереальные планы. В Братском районе (Одессчина) числится 65 тыс. 500 га пахотной земли. План доведен на 63 тыс. га. Середино-Будскому району (Черниговщина) план сева доведен на 900 га больше, чем имеется пахотной земли.

Планирование внутри районов характеризуется аналогичными недочетами: планы не соответствуют количеству земли, не учитывается специализация колхозов, наличие рабсилы, тягла и пр. В Николаевском горземотделе вскрыта среди агроперсонала к.-р. группировка, вредительски проводившая планирование. Так, колхозу «Червоный сокол» запроектировано засеять 102 га кормовых трав, при наличии в колхозе всей площади 300 га. Между тем, колхоз животноводством совершенно не занимается. В колхозе «Червоне село» Хорольского района (Харьковщина) вскрыта и ликвидирована к.-р. группировка в составе 8 человек кулаков и бывших петлюровцев. Участники группировки провели землеустройство на 1934 г. явно вредительски. Под посев зерновых культур были отведены земли, которые заливаются водой или вообще негодные для обработки. Затяжка внутрирайонного планирования срывает своевременное составление колхозами производственных планов. На 1 февраля по Украине эта работа выполнена на 8 %. В Винницкой обл. только 108 колхозов составили планы, что составляет 3,1 %, в Киевской — 63 колхоза или 1,5 %, Харьковской — 199 колхозов или 4,6 %, Одесской — 216 колхозов или 5,8 %. В Харьковской, Винницкой, Черниговской обл. подготовка единоличников к севу проходит неудовлетворительными темпами. В ряде районов этих областей, где индивидуальный сектор занимает большое место, земельные отделы и, особенно сельсоветы, проявляют полнейшую бездеятельность в этом вопросе. Многие даже не учли индивидуальных хозяйств и их земельных участков, не определили обеспеченность единоличников посев[ным] материалом и тяглом.

В некоторых районах единоличникам еще не отведены земельные участки взамен отошедших колхозам (Писаревский, Решетиловский, Хорольский, Чернухинский районы Харьковской обл.; Орининский, Тульчинский, Смотричский, Шепетовский районы Винницкой обл.; Барвенковский, Конотопский, Недригайловский и другие районы Черниговской обл.). Кулацкий и др[угие] враждебные элементы проводят среди единоличников работу, направленную к срыву сева. В с. Луговском Писаревского района ликвидирована кулацкая группа, которая проводила среди единоличников агитацию против вступления в колхоз, за продажу рабочего скота. В результате 40 единоличников продали лошадей, мотивируя это тем, что сельским хозяйством заниматься нет смысла, что выгоднее выехать на производство. В с. Березняки Хорольского района группа кулаков, руководимая бывшим офицером Бутко систематически агитирует против подготовки к севу, распространяет провокационные слухи о предстоящем голоде. Под влиянием их агитации единоличники отказываются от сева, некоторые единоличники продали своих лошадей. Виновные привлечены к ответственности. План засыпки семян в индивидуальном секторе выполнен на 18 %, засыпано 205 тыс. ц семян.

Плохо проходит ремонт с/х инвентаря. В значительной части сел единоличники к ремонту инвентаря еще не приступили. Ремонт тормозится из-за отсутствия ремонтных материалов. Сельсоветы не проводят работу по организации супряг, несмотря на то, что положение с тягловой силой в индивидуальном секторе напряженное.

Среди отдельных групп единоличников отмечаются тенденции к отказу от земли и сева, мотивируемые в большинстве случает отсутствием семян и тягла.

Козельский

Рассылается:

1) Сталину; 2) Кагановичу; 3) Молотову.

Ф. 3. Oп. 1. Д. 64. Л. 166-172. Заверенная копия.

http://istmat.info/node/62192 — цинк

Источник: Colonel Cassad

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