Мнение: Отмена реформы

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил о готовности отменить пенсионную реформу. Забастовки и массовые протесты в конечном итоге привели к результату. Для российской пропаганды, которая с нескрываемой ненавистью относится к социальным протестам в принципе и к французским в частности, такой поворот событий, очевидно, неприятен. Фраза: "Вы что, хотите, как в Париже?" приобретает несколько иной смысл. Да. Хотим. Если по-иному не удается отменить зверские решения властей, то да.

В этом смысле аналогии с Россией очень даже очевидны. Российская власть точно так же проводит масштабное уничтожение всех оставшихся социальных прав народа. И без сопротивления этим людоедским мероприятиям добиться результата невозможно.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил о готовности отменить пенсионную реформу. Забастовки и массовые протесты в конечном итоге привели к результату. Для российской пропаганды, которая с нескрываемой ненавистью относится к социальным протестам в принципе и к французским в частности, такой поворот событий, очевидно, неприятен. Фраза: "Вы что, хотите, как в Париже?" приобретает несколько иной смысл. Да. […]