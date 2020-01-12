Мнение: Отмена реформы

12.01.2020, 22:50, Разное

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил о готовности отменить пенсионную реформу. Забастовки и массовые протесты в конечном итоге привели к результату. Для российской пропаганды, которая с нескрываемой ненавистью относится к социальным протестам в принципе и к французским в частности, такой поворот событий, очевидно, неприятен. Фраза: "Вы что, хотите, как в Париже?" приобретает несколько иной смысл. Да. Хотим. Если по-иному не удается отменить зверские решения властей, то да.

В этом смысле аналогии с Россией очень даже очевидны. Российская власть точно так же проводит масштабное уничтожение всех оставшихся социальных прав народа. И без сопротивления этим людоедским мероприятиям добиться результата невозможно.

Источник: Эль Мюрид



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Последнее: Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил о готовности отменить пенсионную реформу. Забастовки и массовые протесты в конечном итоге привели к результату. Для российской пропаганды, которая с нескрываемой ненавистью относится к социальным протестам в принципе и к французским в частности, такой поворот событий, очевидно, неприятен. Фраза: "Вы что, хотите, как в Париже?" приобретает несколько иной смысл. Да. […]

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