Опубликован рейтинг лучших и худших автомобилей для детской безопасности по версии Euro NCAP

Опубликован список лучших и худших машин с точки зрения детской безопасности. Соответствующий рейтинг был составлен специалистами организации Euro NCAP. Оказывается, одним из самых оптимальных выборов для семейных поездок является Subaru Forester.

Полноприводному кроссоверу от японского автоконцерна удалось показать отличные результаты по итогам краш-тестов. Например, модель получила большое количество баллов в передней и боковой оценках удара. Единственный недостаток, по мнению специалистов, заключается в отсутствии детского сдерживающего устройства ISOFIX. Впрочем, это не помешало транспортному средству получить 91% (или 45 баллов). Второе место в рейтинге занимает Mercedes-Benz CL A-класса с результатом в 44,8 балла. По сути, машина показала практически такие же идеальные результаты, как и лидер. Представители первой пятерки рейтинга — Mercedes-Benz B-Class, GLE и EQC получили рейтинг в 90% (44,1 – 44,5 балла).

Худшими машинами для детской безопасности были признаны следующие модели: компакт-кар MG HS, он хоть и имеет хорошие показатели по общей безопасности, но даже этого не хватит, чтобы уберечь ребенка от возможных травм головы и шеи в случае столкновения. Следом располагается электрокар Tesla Model X, у которого в салоне отсутствует место для установки универсального детского удерживающего устройства. В ТОП-5 также попали SEAT Alhambra, а также Volkswagen Sharan и Jeep Cherokee.

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