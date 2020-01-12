Девушка из Австралии «горит изнутри» из-за редкого синдрома, спровоцированного травмой ноги

В Австралии девушка вынуждена «гореть изнутри», из-за очень редкого заболевания, возникшего в результате травмы во время занятий легкой атлетикой. Пациентка жалуется на жгучие боли, сравниваемые врачами с родовыми.

Несколько лет назад пострадавшая растянула голеностоп, что и стало причиной развития Хронического регионарного болевого синдрома. В связи с этим девочке даже пришлось пережить 3-часовую агонию: боль быстро распространялась и передавалась в другие части тела. Ощущения могли становиться более неприятными даже от малейшего прикосновения или слабого ветра. В интервью местным СМИ девушка отметила, что однажды она и вовсе не сможет двигаться. Даже сейчас ей порой непросто принять душ, в связи с давлением капель воды.

Разумеется, из-за недуга у неё ухудшился сон, также ей приходится использовать инвалидную коляску. Последние 6 лет австралийка регулярно проходит физиотерапию в Детской больнице Сиднея. На время это дало хороший результат, однако в 2015 году она столкнулась с частыми обмороками и неэпилептическими припадками, которые могут длиться свыше 3 часов. По словам отца подростка, последняя операция имеет большие шансы стать успешной, но для этого семья должна собрать свыше 60 000 долларов.

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