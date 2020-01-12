Компания Volkswagen выпустит в России недорогой кроссовер

Немецкая компания готовится выпустить в РФ недорогой кроссовер. На данный момент название нового Volkswagen остается неизвестным.
Согласно информации, автомобиль будет представлен с лучшей производительностью, чем имеет модель Tiguan. Как отметили эксперты, в дилерских центрах РФ новинка появится во второй половине текущего года. Под капотом транспортного средства установят 1,4-литровый бензиновый мотор мощностью 150 лошадиных сил. По словам представителей компании, российские автолюбители также смогут купить недорогой кроссовер с 2-литровым двигателем, мощность которого составит 186 лошадиных сил. Во всех комплектациях Volkswagen оснастят передним приводом.
Ранее эксперты рассказали о машинах, почти не теряющих своей цены. Лидером списка оказался Hyundai Solaris, который после 3-летнего использования сохранил 90% прошлой стоимости.
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