Дело «Сети» в фактах, цитатах и иллюстрациях

В октябре 2017 года были задержаны девять молодых людей из Пензы и Санкт-Петербурга. Их обвинили в создании террористической организации, которая, по версии обвинения, намеревалась провести серию терактов в преддверии очередных президентских выборов и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Задержанные дали признательные показания, однако впоследствии отказались от них, сообщив, что оговорили себя под воздействием примененных к ним пыток.

На открытии выставки в петербургском отделении «Яблока» побывала корреспондент Русской службы «Голоса Америки».

Нынешняя выставка – не первая из тех, кто посвящены так называемому «Делу “Сети”». Ранее в «Открытом пространстве», что размечается на улице Достоевского в Санкт-Петербурге, а также в арт-центре «Пушкинская, 10», были представлены стихи фигурантов дела.

В офисе петербургского отделения «Яблока» воспроизведены все основные этапы дела «Сети», начиная с 19 октября 2017 года, а также фотографии всех одиннадцати фигурантов дела, документальные снимки судебного разбирательства, фрагменты показаний, цитаты из их писем по волю и обращение родителей обвиняемых. В этом обращении, в частности, говорится: «Мы, родители и близкие так называемого пензенского дела “Сети”, обращаемся ко всем неравнодушным людям, к соотечественникам, иностранным гражданам. Это даже не столько обращение, сколько крик души и отчаяние от того, что сегодня происходит с нашими детьми… Сегодня пытки, фабрикация и фальсификация уголовных дел поставлены нашей страной на поток. Силовики уверены в своей безнаказанности. Мы за 8 месяцев судебного разбирательства и изучения материалов дела убедились в этом воочию».

Признательные показания «под копирку»

Виталий Черкасов, который является адвокатом одного из обвиняемых – программиста Виктора Филинкова, рассказал, что когда он впервые увиделся со своим подзащитным, он несколько минут не мог прийти в себя из-за следов пыток электрошокером на теле Виктора. Но из-за того, что к обвиняемому в течение первых 30 часов после задержания не пускали судебно-медицинских экспертов, следы пыток были не очень явственны, и в возбуждении уголовного дела против сотрудников управления ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области было отказано.

Адвокат Виталий Черкасов

В разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» Виталий Черкасов отметил факты, которые он считает «наиболее вопиющими и возмутительными нарушениями» Уголовного кодекса РФ.

«Во-первых, доказательная база на первоначальном этапе построена на признательных показаниях. И если их логически анализировать, то получается, что люди, обладающие разным жизненным опытом, владеющие разным словарным запасом и имеющие разный уровень образования, самостоятельно изъясняются о событиях, имеющих отношение к делу. И если сравнить показания, к примеру, моего подзащитного Филенкова и фигурантов дела из Пензы, с которыми он ранее никогда не общался, то мы увидим, что они даны, что называется, под копирку – одни и те же орфографические, грамматические и стилистические ошибки. И это притом, что один протокол подписан следователем следственной группы УФСБ по Пензенской области, а другой протокол – следователем питерской группы. И возникает вопрос: видимо между ними гуляла флешка с уже набранным текстом? И это – один из примеров вопиющей фальсификации материалов уголовного дела», – подчеркивает адвокат.

Черкасов добавил, что по данному обстоятельству им подготовлена лингвистическая экспертиза, и привлеченные к ней специалисты считают, что фигуранты дела, показания которых изучены, не могут давать идентичные показания. «Это говорит о том, что эти протоколы сфальсифицированы. Кроме того, уже выявлено, что электронные файлы, где содержатся метаданные, которыми оперирует обвинение по данному делу, были созданы, либо подвергнуты монтажу уже после задержания фигурантов дела», – отмечает Черкасов.

Впечатления адвоката подтвердил и член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко, который ездил к пензенским фигурантам дела. По его словам, он видел, как с компьютерных дисков, которые в ходе процесса представляли адвокаты обвиняемых, загадочным образом исчезала вся информация. А его самого пускали в камеры к обвиняемым только после звонка к уполномоченному по правам человека в Пензенской области.

Михнов-Вайтенко также упомянул о фактах пыток по отношению к фигурантам, и подчеркнул, что аргументы обвинения выглядят неубедительно.

Заключение членов Общественной наблюдательной комиссии оставлено без внимания

Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Ольга Штанникова сообщила, что ее коллег долгое время не пускали в следственный изолятор, где содержатся петербургские фигуранты дела «Сети». Поговорить с обвиняемыми удалось только через месяц после задержания, когда следы пыток почти не были видны. Сотрудниками аппарата петербургского омбудсмана был подготовлен список из 30 вопросов и замечаний по действиям следственных органов, однако, ответ на этот запрос до сих пор не получен.

В беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» Штанникова рассказала о том, что в ближайшее время намеревается предпринять аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Прежде всего, в городскую прокуратуру и Следственный комитет по Санкт-Петербургу будут направлены очередные запросы. «Кроме того, и мы, и Александр Шишлов (петербургский омбудсман – А.П.) намерены выйти на более высокий уровень, чтобы поднять вопрос о том, что нужно делать, если люди находятся вне процессуального поля. То есть, что делать, если задержанные пропадают на 30 часов, и лишь после этого составляются протоколы», – отметила собеседница «Голоса Америки».

Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Ольга Штанникова

Ольга Штанникова также упомянула о том, что члены Общественной наблюдательной комиссии Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская подготовили заключение по поводу обстоятельств задержания и допроса Виктора Филенкова. «Там говорилось о применении так называемых “специальных средств” к Филинкову, с описанием ожогов на его теле. Не знаю, были ли приложены фотографии, но, по крайней мере, там были рисунки с очень подробным описанием этих следов. Это заключение есть и у нашего уполномоченного и у начальника управления ФСИН Игоря Потапенко. Но силовые структуры не воспринимают его как официальную информацию на том основании, что у авторов заключения нет медицинского образования», – подчеркнула Ольга Штанникова. И добавила, что соответствующие обращения будут направлены и уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой, и в Совет по правам человека при президенте РФ. «То есть, мы будем делать все, что мы можем», – подытожила Ольга Штанникова.

Член СПЧ считает необходимым внести поправки в Уголовный кодекс РФ

На открытии выставки в офисе «Яблока» также присутствовали родители одного из петербургских фигурантов дела «Сети» Юлия Бояршинова.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» побеседовала с его матерью – Татьяной Копыловой.

Мать одного из петербургских фигурантов дела «Сети» Юлия Бояршинова — Татьяна Копылова

«Мой муж каждую неделю выходит на Невский проспект с пикетами в поддержку Юлика и других политзаключенных. На его плакатах есть надписи: “Мой сын – не террорист. Террористы те, кто похищает и пытает наших сыновей”. И еще: “Наша страна победила фашизм. Неужели теперь она сама заразилась фашизмом?”. Мы готовимся отметить 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Но почему же в отношении заключенных у нас применяются такие же методы, как в гитлеровской Германии и в сталинском Советском Союзе?», – спрашивает Татьяна Копылова.

Выступая перед собравшимися на открытии выставки, она поделилась собственными впечатлениями от свидания с сыном. По ее словам, подследственным не оказывается никакой медицинской помощи, предоставляемое питание не соответствует даже самым низким критериям, обвиняемые по политическим статьям содержатся вместе с обвиняемыми по тяжким уголовным статьям – убийству, изнасилованию и причинению тяжких телесных повреждений. «В камере моего сына все курят, а Юлик – некурящий, но его не переводят в другую камеру, потому что это – дополнительное средство давления на него. Но когда приходят проверяющие, то помещение заранее проветривают, обвиняемых в уголовных преступлениях выводят на прогулку, постели застилают бельем. А на самом деле, они спят на голых железных прутьях, как в каком-нибудь концлагере, зимой – в куртках, потому что окна все выбиты, поскольку от табачного дыма дышать нечем», – свидетельствует Татьяна Копылова.

По мнению организаторов выставки, самая действенная помощь фигурантам дела «Сети» – максимальная огласка обстоятельств их дела, выход в пикеты и на другие мирные акции протеста против политических репрессий, а также письма поддержки заключенным. Кроме того, по словам члена СПЧ Наталии Евдокимовой, необходимо внести в Уголовный кодекс РФ статью об ответственности за применение пыток в отношении задержанных. «Наши силовые структуры – это очень закрытые сообщества, которые всеми средствами защищают “честь мундира”. И вместо термина “применение пыток” сейчас фигурирует “превышение должностных полномочий”, под которыми можно подразумевать все, что угодно», – отметила Евдокимова.

В конце выступления рассказала, что на последнем по времени заседании СПЧ с участием Владимира Путина не была представлена возможность для выступления председателю межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорю Каляпину, подготовившему специальный доклад.

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