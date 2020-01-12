Наука: Стимуляция роста новых нейронов сохранит память в преклонном возрасте

12.01.2020, 22:25, Разное

Увеличение количества вновь образовавшихся стволовых клеток и нейронов в мозге помогает сохранить способность ориентироваться в пространстве и запоминать дорогу несмотря на возраст. А дегенерацию клеток при старении можно снизить, используя специальные препараты.

Подобный эксперимент провела группа исследователей из Технического университета Дрездена и Магдебургского университета. Они стимулировали рост стволовых клеток и образование нейронов в мозге престарелых мышей.

С возрастом мы теряем способность запоминать дорогу и ориентироваться в пространстве, также ухудшаются навыки обучения и эпизодическая память. С какими именно пластическими изменениям в мозгу это связано, выяснили ученые в ходе эксперимента на мышах под руководством Габриеля Бердуго-Вега (Gabriel Berdugo-Vega). Они еще раз убедились в том, что разгадка кроется в стволовых клетках и нейронах гиппокампа.

Новые нейроны в гиппокампе (показаны зелёным)
Для этого исследователи использовали собственный метод стимуляции роста стволовых клеток и нейронов в мозге при помощи инъекций специальных препаратов – регуляторов клеточного цикла Cdk4/cyclinD1. Препарат растворялся в кукурузном масле в пропорции 1:10 с учетом дозировки 500 мг на 1 кг массы тела животного и вводился внутрибрюшинно.

Ученые выяснили, что при увеличении количества нейронов у престарелых мышей изменяется способ ориентироваться в пространстве: они запоминают пространство так, как это делают молодые мыши, а не идут по знакомым ориентирам, как бы это было характерно для их ровесников. Также у них улучшилась память (по результатам тестов).

Так же, как и у мышей, у людей есть стволовые клетки в головном мозге, количество которых тоже сокращается при старении. Авторы считают, что эти возрастные нейропластические нарушения можно остановить путем искусственного «омоложения» мозга. Эта работа должна помочь в развитии профилактики и предупреждении возрастных нейродегенеративных заболеваний мозга.

Результаты работы опубликованы в Nature Communications.



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