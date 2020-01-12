Ученые: Посещение сауны по эффекту похоже на занятия спортом

12.01.2020, 22:21, Разное

После проведенного исследования исследователи обнаружили, что по эффекту сауна ничем не отличается от занятий спортом. В обеих ситуациях на сердце и сосуды осуществляются одинаковые нагрузки.
Как отмечали специалисты ранее, вышеназванная процедура не помогает человеку бороться с лишними килограммами, так как во время нахождения в сауне он не испытывает физических нагрузок. Тем не менее, в новом эксперименте исследователи получили другие сведения, благодаря которым сравнили этот досуг со спортивной тренировкой.

Участников разделили на 2 группы, первая из которых посещала сауну, а вторая — занималась на гребном тренажере. Научные сотрудники замерили у пациентов жизненные показатели, а затем провели сравнение. Когда человек пребывал в бане, у него поднимались кровяное давление и сердечный ритм. После все параметры становились ниже, чем были при первом замере. То же самое происходило и при упражнениях.

Эксперты установили, что добровольцы теряли равное количество энергии и испытывали разные нагрузки, вопреки ряду методов для достижения подобного эффекта. Как отметили ученые, для организма поход в баню нельзя назвать расслабляющей процедурой.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Иран, США, протест и украинский «Боинг» Единственная в истории спортсменка из Ирана, завоевавшая медаль на Олимпийских играх, заявила, что эмигрировала из страны по политическим мотивам. Кимия Ализаде, которой сейчас 21 год, в 2016 году получила бронзовую медаль на Играх в Рио-де-Жанейро в состязаниях по тхэквондо. «Я не хочу сидеть за столом с ложью, фальшью и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика