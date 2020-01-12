Ученые: Посещение сауны по эффекту похоже на занятия спортом

После проведенного исследования исследователи обнаружили, что по эффекту сауна ничем не отличается от занятий спортом. В обеих ситуациях на сердце и сосуды осуществляются одинаковые нагрузки.
Как отмечали специалисты ранее, вышеназванная процедура не помогает человеку бороться с лишними килограммами, так как во время нахождения в сауне он не испытывает физических нагрузок. Тем не менее, в новом эксперименте исследователи получили другие сведения, благодаря которым сравнили этот досуг со спортивной тренировкой.
Участников разделили на 2 группы, первая из которых посещала сауну, а вторая — занималась на гребном тренажере. Научные сотрудники замерили у пациентов жизненные показатели, а затем провели сравнение. Когда человек пребывал в бане, у него поднимались кровяное давление и сердечный ритм. После все параметры становились ниже, чем были при первом замере. То же самое происходило и при упражнениях.
Эксперты установили, что добровольцы теряли равное количество энергии и испытывали разные нагрузки, вопреки ряду методов для достижения подобного эффекта. Как отметили ученые, для организма поход в баню нельзя назвать расслабляющей процедурой.
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