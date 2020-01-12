Компания Volkswagen не будет переносить презентацию ID.3

Представители компании заявили, что проблемы с ПО повлиявшие на презентацию Golf, были также обнаружены у ID.3. Однако Volkswagen не собирается переносить дату выпуска модели.

Месяц назад стало известно, что более 20 000 машин будут представлены без всего пакета ПО, что вынудит разработчиков вручную решать неполадки после выпуска за дополнительную плату. Как отметили в компании, формирование новой сильной системы электроники является проблемой, которая способна вызвать задержки или трудности. Их решением сейчас и занимается Volkswagen.

Генеральный директор корпорации Герберт Дисс заявил, что ему необходима полная готовность ID.3 со времени презентации. Серийное производство автомобиля началось в ноябре прошлого года, а в течение следующих месяцев должна состояться поставка первых транспортных средств для избежания любых неточностей, которые имеют шанс возникнуть в ходе полевых тестов.

Модели ID.3 находятся на арендованных стоянках до тех пор, пока менеджеры не установят ПО. В этом году компания Volkswagen намерена создать примерно 100 000 электромобилей.

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