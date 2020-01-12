Автоэксперт рассказал о правилах выбора машинного масла

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, как выбрать наиболее подходящее машинное масло. Правила, перечисленные специалистом, помогут дольше сохранить машину на ходу.

Несмотря на то, что сейчас на рынке можно найти масло для машин самых разных типов для любого кошелька, сделать правильный выбор не так то просто. В первую очередь, считает эксперт, необходимо проверить наличие паспорта качества товара. Заявленные в нем характеристики масла должны соответствовать требованиям, прежде всего, установленным Американским институтом нефти. О соответствии продукта сообщит специальная маркировка.

Следующим критерием является качество, отражающееся на пробеге авто. Так, дешёвые виды масла обеспечивают максимум 5 тысяч километров, в то время как качественный материал даёт возможность пройти порядка 10 тысяч. Поэтому обязательно следует обращать внимание на указанный километраж в рекомендациях производителя. При каждой смене расходников следует производить также замену фильтров.

Если для заливки масла автовладелец обращается к специалистам СТО, необходимо делать это только на проверенных сервисных центрах с хорошей репутацией. Следует учесть, что крупные, давно зарекомендовавшие себя сервисные станции часто работают по договору с производителями масел, потому в подобных точках больше гарантий наличия именно качественного, оригинального масла, а не его дешевых подделок.

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