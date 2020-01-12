Де-факто лидер самопровозглашенной Абхазии подал в отставку

«Президент» самопровозглашенной Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку, сообщили российские информагентства.

Как сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на «вице-президента» сепаратистской республики Аслана Барцица, Хаджимба ушел в отставку, «чтобы не было кровопролития».

Отставка Хаджимбы произошла на фоне акций протеста в Сухуми, начавшихся в четверг. Демонстранты требовали аннулировать результаты сентябрьских выборов, в результате которых Хаджимба набрал 47,38 процента голосов, а оппозиционный кандидат Алхас Квициния – 46,19 процента. Демонстранты утверждали, что, по местным законам, для победы Хаджимба должен был получить более 50 процентов голосов.

Как сообщала ранее корреспондент «Голоса Америки» Нестан Чарквиани, участники акции протеста в четверг взяли штурмом здание администрации. Более того, как заявил на следующий день де факто секретарь Совета безопасности Мухаммед Килба, протестующие вскрыли оружейные комнаты государственной службы охраны и завладели оружием.

В пятницу сторонники президента решили провести у здания правительства в Сухуми акцию в поддержку Хаджимбы, который называл происходившие события «попыткой госпереворота». Тогда местные силовики заявили, что не применят силу против протестующих.

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